Вадим Денисенко предупредил, что впереди еще несколько трудных месяцев войны.

Украинцев ожидает еще несколько трудных месяцев войны. Россиянам потом придется сесть за стол переговоров.

"Считаю, еще будет впереди у нас очень тяжелые несколько месяцев, но после этого россияне будут просто вынуждены садиться за стол переговоров", - заявил в эфире телемарафона советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

При этом он указал, чтто пока еще рано говорить о завершении войны.

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"В принципе, ни одной модели переговоров нет, потому что россияне считают, что с помощью мобилизации и каким-то их "замыслам" они смогут сломать ход войны, а потому считают, что еще рано садиться за стол переговоров", - подытожил советник главы МВД.

Переговоры с Россией - что известно

В Украине не верят в искренность заявлений президента России Владимир Путина о готовност к мирным переговорам. Одна из причин - постоянные атакик на мирные города в тылу.

В то же время в США верят в возможность поддержания диалога с Москвой. Хотя в Госдепе признали, что вторжение в Украину иллюстрирует, что Россия не стремится к налаживанию диалога.

При этом советник главы ОПУ Михаил Подоляк призывает страны Запада не отвлекаться на нереалистичные планы в отношении РФ, а предоставлять Украине оружие.

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