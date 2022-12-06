Также постпред Украины показал мем, посвященный регулярному вранью Василия Небензи в ООН.

Постпред России Василий Небензя сбежал с заседания Совета безопасности ООН перед выступлением постоянного представителя Украины Сергея Кислицы.

Как рассказал украинский дипломат, Небензя прямо заявил, что не желает слушать "желчное красноречие" делегации нашей страны.

"Небензя выступил и сказал, что у него нет сил читать мои твиты и слушать мои выступления, и свалил с Совбеза ООН. Ну что сказать? Отступать, так отступать! Покинули Херсон, покините и Совбез, Небензя!", - написал Кислица.

Также постпред Украины показал мем, посвященный регулярному фантастическому вранью Небензи в ООН.

Примечательно, что в ходе своего выступления Небензя заявил, что РФ якобы "готова к переговорам, целью которых стало бы устранение причин, вынудивших" начать войну против Украины.

Помимо этого российский так называемый дипломат словоблудил на весь мир о том, что гражданская инфраструктура Украины, которую обстреливает РФ, якобы "используется в военных целях".

Поведение России в ООН

Российскому представителю в ООН Василию Небензе уже не в новинку "сверкать пятками" на весь цивилизованный мир.

К примеру, в июне Небензя покинул зал во время выступления председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Тогда Шарль Мишель отметил, что послу России проще уйти, чем слушать правду.

В октябре Небензя покинул заседание Совбеза ООН перед выступлением постпреда Украины Сергея Кислицы. В ответ Кислица сказал, что бежавший из зала Небензя выступал со лживыми заявлениями на каждом заседании Совбеза. Постпред Украины выразил надежду на то, что настанет день, когда России не будет вообще в Совете.

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