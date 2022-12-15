По украинской "формуле мира", переговоры - это последний шаг.

Заявления Кремля о якобы готовности к мирным переговорам с Украиной является дымовой завесой. На самом деле в них нет серьезности.

Как сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN, готовность к мирным переговорам и запуски ракет на мирные города Украины не имеют ничего общего.

"Никто не должен вестись на российскую дымовую завесу, когда они с одной стороны говорят о своей открытости к переговорам, а с другой - нажимают на кнопку, посылая больше ракет, больше иранских беспилотников и больше российских войск против Украины. Для России, как я уже сказал, переговоры - это лишь дымовая завеса. Мы не видим ни одного признака серьезного отношения к этому", - отметил Кулеба.

Он также напомнил, что, по "украинской формуле мира", переговоры – это последний шаг, а процесс завершения войны должна начаться с полного вывода войск России с территории Украины.

Украинская формула мира

Как сообщал УНИАН, в ноябре на саммите G20 Зеленский представил международному сообществу украинскую формулу достижения мира и призвал лидеров иностранных государств помочь Украине реализовать ее. Она содержит ряд вопросов, которые необходимо решить, в частности относительно радиационной и ядерной безопасности; продовольственной и энергетической безопасности; вывода российских войск со всех украинских территорий и другие пункты. Каждый пункт формулы четко проработан, подчеркнул президент Украины.

Зеленский добавил, что украинский флаг должен вернуться ко всем городам и общинам, а для государства-террориста, которым стала Россия, должна быть обеспечена реальная ответственность за эту войну.

Впрочем, госсекретарь США Энтони Блинкен недавно сказал, что российские власти не заинтересованы в проведении мирных переговоров по окончанию войны. Он добавил, что проиграв на поле боя, Путин направил свой гнев на украинских граждан.

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