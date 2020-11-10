По словам Министра культуры Польши, сто лет страна защищала Европу от зла большевизма не одна.

Памятник напоминает о международной поддержке Польши в 1920 году / фото Министерство культуры Польши

В городке Скерневице возле Варшавы открыли памятник "перед Варшавской битвой", который включает скульптуры государственных деятелей начала ХХ века, среди которых Симон Петлюра - организатор вооруженных сил Украинской Народной Республики (УНР).

Читайте такжеВ Варшаве в честь генерала УНР, спасшего город от большевиков, назвали сквер (фото)Об этом сообщает BBC, со ссылкой на сайт польского правительства.

Памятник чтит основателя польской армии и маршала Польши Юзефа Пилсудского, экс-премьера Венгрии Пала Телеки и военного деятеля Франции Шарля де Голля, который позднее стал французским президентом.

Во время церемонии открытия памятника вице-премьер и министр культуры, национального наследия и спорта Петр Глинский сказал, что сто лет назад Польша защищала Европу от зла большевизма, но "тогда мы были не одни".

"Тогда поляки с венграми, украинцами, французами, а также с белорусами, американцами и румынами, которые тоже поставляли военную помощь защитникам Варшавы и Польши, защищали Европу от большевизма. Тогда мы были все вместе", - сказал вицепремьер.

Издание пишет, что открытие памятника - одно из событий, посвященных столетию Варшавской битвы. Тогда, в 1920 году состоялась решающая битва советско-польской войны, в результате которой Польская Республика смогла отстоять свою независимость, нанеся поражение красной армии.

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Автор: УНИАН