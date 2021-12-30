Адвокат подтвердил отсутствие Михеила Саакашвили в больнице в Гори.

Нардеп Елизавета Ясько заявила, что экс-президента Грузии Михеила Саакашвили силой вывезли из больницы в Гори.

Об этом она написала в своем Facebook.

Она сообщила, что Михеила Саакашвили вывезли из Гори в неизвестном направлении.

"Михаила Саакашвили в 2 ночи по грузинскому времени силой похитили из госпиталя Гори. Насильно повалили и вывезли в Руставскую тюрьму. В сознании ли он, в каком состоянии - пока не известно", - написала Ясько.

Она сообщила, что никто не знает, в каком состоянии Саакашвили, в сознании он был или нет, когда его перевозили в тюрьму. Нардеп подчеркнула, что это было сделано умышленно в такое позднее время, чтобы эти действия "получили меньшую огласку в Грузии и Украине".

Адвокат Михеила Саакашвили Ника Гварамия также подтвердил информацию о его похищении в Facebook.

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Как сообщал УНИАН, Саакашвили, который является гражданином Украины, задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии экс-президент заочно приговорен к шести годам лишения свободы. Он считает выдвинутые против него обвинения политическим преследованием, а себя политическим заключенным. Сразу после задержания Саакашвили объявил голодовку, которую 19 ноября согласился прекратить. В это время он находится в военном госпитале в Гори.

29 ноября Саакашвили впервые после задержания доставили в суд, где он заявил, что во время пребывания под стражей его пытали.