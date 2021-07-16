В случае принятия Верховной Радой закона об олигархах, они так же должны будут указывать наличие гражданства других стран или вида на жительство в них.

В Совете нацбезопасности и обороны предлагают в электронной декларации указывать наличие гражданства другой страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

“В декларации будет добавлена новая графа относительно того, имеют ли люди, которые, согласно закону о предотвращении коррупции заполняют декларации, гражданство других стран или вид на жительство в той или иной стране”, - отметил он.

По словам Данилова, граждан, которые обязательно должны подавать декларации, в Украине примерно 1 млн в год.

“И если Верховная Рада примет закон об олигархах, они так же должны заполнить эту декларацию и указывать наличие иного гражданства”, - уточнил секретарь СНБО.

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Автор: Денис Прядко