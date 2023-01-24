Он занимал должность прокурора Львовской области.

В Офисе генпрокурора пройдут кадровые изменения. По данным Украинской правды, первым заместителем генпрокурора назначат Алексея Хоменко. Ранее эту должность занимал Алексей Симоненко, которого на днях уволили после скандала с отдыхом в Испании.

Как рассказали изданию источники в правоохранительных органах, после подведения итогов за 2022 год в ОГП согласовали определенные кадровые изменения.

На должность заместителя генпрокурора назначат Антона Войтенко. Он занимал должность прокурора Львовской области.

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Кадровые изменения во власти - что известно

На фоне скандала с непрозрачными закупками продуктов для ВСУ по завышенным ценам президент Владимир Зеленский анонсировал громкие изменения во властных структурах.

Так, заявления об увольнении, среди прочих, написали заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко и председатель Днепропетровской ОВА Алексей Резниченко, уволили и заместителя генпрокурора Алексей Симоненко.

Последний попал в скандал из-за десятидневного отдыха в Испании. Он поехал в Марбелью несмотря на то, что в декабре Зеленский запретил политикам и чиновникам отдыхать за границей во время войны.

Накануне СНБО поставила окончательную точку по невыезду госслужащих за границу в частных целях.

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