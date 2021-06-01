Между тем Америка приняла решение ввести против белорусской экономики санкции с 3 июня.

Безусловный антигерой недели – Александр Лукашенко, который решил посадить самолет с оппозиционером Романом Протасевичем да еще и с помощью истребителя, - бьет новые рекорды!

Читайте такжеЗеленский назвал "союзное государство РФ и Беларуси угрозой для УкраиныПосле закрытия полетов над Беларусью украинским компаниям Лукашенко активно раскручивает по каналам Беларуси "украинский след" Романа Протасевича - якобы экс-главред NEXTA воевал на Донбассе. Об этом говорится в сюжете программы "Гроші".

Журналисты попытались разобраться, как решение закрыть небо над территориями Беларуси ударит по вашим кошелькам и каким будет ответ белорусского диктатора на наши санкции.

Украина отреагировала на заявления Лукашенко и запретила с 29 мая даже туристический воздушный транзит из Беларуси в южные курорты через нашу страну. Этому предшествовали санкции против части украинских товаров, введенных "бацькой".

Между тем Америка приняла решение ввести против белорусской экономики санкции с 3 июня. ЕС готовит обновленный список персональных санкций.

"Хотя санкции остаются единственным рычагом влияния на режим Лукашенко. Но их эффективность все же под вопросом", - говорит политолог Петр Олещук.

Скандал вокруг посадки самолета Ryanair в Беларуси

23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о заминировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки силовики задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель Миг-29. В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера с помощью истребителя.

После этого инцидента многие страны прекратили авиасообщение с Беларусью, в том числе и Украина с 26 мая.

Также страны G7 и ЕС заявили о намерении ввести санкции против Беларуси из-за принудительной посадки самолета и ареста Протасевича.

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Автор: Ольга Робейко