С августа 2020 года Путило под круглосуточной охраной польских спецслужб.

Соучредитель белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Степан Путило попросил в Польше, где он сейчас живет, усилить его охрану.

Об этом Путило сообщил на пресс-конференции в четверг, 27 мая.

"Мы просим Польшу о дополнительной охране. Мы волнуемся за свою жизнь и здоровье", – объяснил журналист.

С августа 2020 года Путило под круглосуточной охраной польских спецслужб. После задержания в Беларуси своего коллеги Романа Протасевича мужчина заявил об угрозах, поступающих в редакцию Nexta. Такие же угрозы журналисты получали во время протестов в августе 2020 года.

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Автор: Яна Ставская