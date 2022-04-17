После распада СССР на балансе Молдовы было более 30 истребителей МиГ-29.

В первые дни войны Украина обратилась к руководству Молдовы с просьбой продать истребители Миг-29, однако Киев получил отказ.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на информированные источники.

После распада СССР на балансе Молдовы было более 30 истребителей МиГ-29, но большинство из них впоследствии приобрели США, когда узнали о намерениях Ирана их купить.

У страны оставались шесть указанных самолетов. Неизвестно, насколько они в рабочем состоянии.

Маленькому государству МиГ-29 ненужны, несколько раз правительство даже объявляло аукцион, но без успеха. Звучали мнения и об их утилизации.

А вот Украина могла бы их отремонтировать, пишет издание, и запустить бой. Именно поэтому Киев обратился в первые дни войны к Кишиневу.

Однако украинская сторона, сообщает ЕП, получила отказ с формулировкой "мы не хотим раздражать Россию".

Авторы материала считают, что это решение Молдовы еще скажется на отношениях между двумя столицами.

Война России против Украины: новые данные

Россия вторглась на территорию Украины утром 24 февраля. Однако после провала в наступлении на Киев была вынуждена отступать к Беларуси.

Сейчас оккупанты планируют еще один штурм - востока Украины и выхода на пределы всей Луганской и Донецкой области. Тяжелые бои продолжаются в этом регионе с начала полномасштабной войны.

Самой тяжелой ситуация остается в Мариуполе. Оккупанты окружили город и делают неудачные попытки атак на "Азовсталь".

При этом продолжается террор тамошнего населения: людей пытают, убивают, сжигают в мобильных крематориях с целью сокрытия доказательств преступлений, а также депортируют в фильтрационные лагеря в России.

Защитники мужественно сдерживают попытки врага прорваться в Харьков. По состоянию на утро 17 апреля противнику удалось вплотную подойти к Северодонецку.

За время полномасштабной войны с Россией в боях с ВСУ уничтожено более 20 300 оккупантов, в то же время, по словам Зеленского, 3 тысячи украинских защитников полегли на поле боя.

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