На сегодня завершается проведение всех необходимых экспертиз по этому делу.

Министр внутренних дел Денис Монастырский анонсировал брифинг Национальной полиции относительно новых деталей в деле расследования смерти народного депутата от группы "Партия "За будущее" Антона Полякова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире программы "Право на власть" в четверг вечером.

По его словам, на сегодня завершается проведение всех необходимых экспертиз по этому делу.

"Кроме того, мы благодаря сотрудничеству с нашими международными партнерами получили доступ к мобильному телефону господина Полякова. Я думаю, в ближайшее время будет брифинг Национальной полиции, которая расскажет подробности, которые, собственно, сложили полностью пазл, связанный с этим событием",- сказал глава МВД.

Смерть нардепа Полякова: что известно

Как сообщал УНИАН, народный депутат от группы "Партия "За будущее" Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября. Депутата в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили из-за нарушения правил дорожного движения. Медикам "скорой" не удалось реанимировать его. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство) с пометкой "естественная смерть".

В Министерстве внутренних дел утверждали, что в организме Полякова обнаружили алкоголь, метадон и димедрол.

Следствие рассматривает несколько версий смерти - хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, а также отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом.

18 ноября Верховная Рада приняла постановление Об образовании временной следственной комиссии ВР "по вопросам расследования смерти (убийства) народного депутата Украины Полякова" (№6300). Председатель ВСК - народный депутат от группы "Партия "За будущее" Анна Скороход.

Автор: Леся Лещенко