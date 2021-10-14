Пресс-секретарь МВД отметил, что есть еще третье лицо, которое было с нардепом в компании. Подозрений пока нет.

Показания, которые водитель такси, в котором ехал нардеп Поляков, дает сейчас под протокол, отличаются от тех, которые он давал во время общения с полицейскими на месте события.

Об этом пресс-секретарь МВД Артем Шевченко сообщил в эфире "Украина 24". Шевченко напомнил, что таксист сначала сказал, что случайно подобрал пассажира, Однако, по словам пресс-секретаря, на самом деле все было "не случайно, он некоторое время ехал за машиной с потерпевшим, которая некоторое время ездила по городу с другим свидетелем".

По словам Шевченко, установлены все лица, с которыми Поляков в тот вечер и ночь находился, контактировал, ужинал, садился в одну машину и пересаживался в другую. Тот факт, что таксист вез пассажира, которому стало плохо, установлен. Есть еще третье лицо, которое было с ними в компании. Подозрений пока нет.

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Относительно факта обнаружения метадона Шевченко отметил, что вопрос влияния выявленного метадона на сам факт смерти пока остается. "Но скорее всего, по логике следствия, к смерти привело определенное соединение некоторых веществ в организме пострадавшего. Произошло это по доброй воле потерпевшего или по злому умыслу других лиц, а он об этом не знал, пока сказать не можем ", - отметил Шевченко, передает ТСН.

Смерть Антона Полякова

Антона Полякова в ночь на 8 октября нашли в авто такси сотрудники полиции, он был без сознания. Для нардепа вызвали скорую помощь, но медики не смогли его вернуть к жизни.

Правоохранители начали дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство") с пометкой "естественная смерть".

Вскрытие показало, что Поляков умер из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

По сведениям нардепа Галины Янченко, в результате токсикологического исследования выяснили, что Поляков умер из-за реакции алкоголя и метадона.

Автор: Ирина Погорелая