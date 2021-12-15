Словения - седьмое государство Евросоюза, с которым Украина заключила декларацию о поддержке европейской перспективы Украины.

Словения и Украина подписали декларацию о поддержке европейской перспективы Украины.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter, соответствующий документ он подписал с премьер-министром Словении Янезом Яншой.

"Словения стала 7-й страной, которая подписала декларацию о поддержке европейской перспективы Украины", - написал он.

Зеленский поблагодарил Яншу за поддержку Украины и важную помощь в имплементации реформ.

Как сообщается на сайте главы государства, этот документ определяет приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Словенией в рамках стратегического курса нашего государства на приобретение полноправного членства в Евросоюзе.

Читайте такжеЕС выделит Украине более 30 миллионов евро для укрепления оборонных возможностейСовместная декларация констатирует, что в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС Украина, как и любое европейское государство, уважает ценности, закрепленные в статье 2 настоящего договора, и обязуется им следовать, может подать заявку на членство в Евросоюзе в случае соблюдения всех условий и обязательств.

"В документе подтверждается значительный прогресс, которого достигло наше государство в контексте имплементации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, а также настроенность на продолжение реформ", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время встречи собеседники отметили позитивную динамику двустороннего товарооборота и обсудили перспективные инвестиционные проекты в Украине и Словении.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря такую декларацию заключила Хорватия. Она стала шестым государством Евросоюза, с которым Украина заключила документ о признании европейской перспективы Украины.

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Автор: Антонина Доломанжи