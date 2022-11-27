Британцы отмечают, что эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России.

Украина получила от Британии ракеты с высокоточным лазерным наведением Brimstone 2.

"В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила украинским Вооруженным силам ракеты с высокоточным наведением Brimstone 2. Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России", - заявили в ведомстве.

Министерство обороны Великобритании также опубликовало видео с отправкой в Украину ракет Brimstone 2.

Видео дня

На днях издание The Telegraph сообщило, что Великобритания направила в Украину усовершенствованную модель ракеты с лазерным наведением Brimstone 2. Отмечалось, что новейшая версия ракеты имеет дальность полета почти вдвое большую, чем предыдущая модель.

По данным издания, при этом украинские войска модифицировали грузовые автомобили для использования их в качестве мобильных пусковых платформ для уничтожения российских танков и другой техники с большого расстояния. Обычно эти ракеты запускаются с воздуха.

Стоимость ракеты составляет около 175 тысяч фунтов стерлингов.

Эта система позволяет оружию сканировать поле боя и выбирать наиболее подходящую цель. Brimstone 2 можно использовать в населенных пунктах с большой точностью, ограничивая потенциальные побочные потери среди гражданского населения.

Первая версия Brimstone поступила на вооружение британских ВВС в 2005 году. В 2008 году она была модернизирована для использования лазерного наведения. Brimstone 2, следующая улучшенная модель, поступила на вооружение в 2016 году.

С дальностью полета при запуске из реактивного самолета около 60 километров и боеголовкой массой 6,3 килограмма Brimstone 2 предназначена в первую очередь для поражения наземных целей, включая движущиеся транспортные средства. В то же время была разработана и морская версия этого оружия, предназначенная для поражения быстрых ударных кораблей, таких как скоростные катера.

Помощь Британии для Украины

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Британия предоставит Украине 120 специальных зенитных орудий и радиолокационные станции.

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что стоимость нового пакета военной помощи Украине от Великобритании составляет 50 миллионов фунтов стерлингов. Кроме 125 зенитных орудий и технологий для противодействия иранским БПлА, в пакет помощи войдут десятки радаров и средства радиоэлектронной борьбы с дронами.

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