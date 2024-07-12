Немецкий канцлер объяснил, почему он считает эти ограничения рациональными.

Канцлер Германии Олаф Шольц не согласился с предложением президента Украины Владимира Зеленского, который призвал снять какие-либо ограничения на использование западного оружия в борьбе с российскими оккупантами.

"Никто не собирается менять существующие требования и руководящие принципы и на это есть веские причины. Наша задача - обеспечить максимальную поддержку Украине, но не допустить перерастания войны в войну между РФ и НАТО. А это требует мудрости, ясности и твердости",- объяснил вою позицию немецкий канцлер, пишет Bild.

На саммите НАТО Зеленский обратился к странам-членам с призывом снять все ограничения на использование западного оружия. "Если мы хотим победить и сохранить страну, то все эти ограничения должны быть отменены. Если РФ напала на нас и убила наших детей, то это безумие, что нам не разрешают атаковать эту военную базу [с которой производилась атака]", - сказал Зеленский.

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Удары по РФ западным оружием

В конце мая ключевые союзники Украины, в том числе Германия, разрешили Украине бить по военным целям на приграничной территории РФ. Это было сделано для того, чтобы предотвратить прорыв оккупантов на Харьковском направлении.

А сегодня президент США Джо Байден на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что ни он ни руководители оборонных ведомств страны не видят необходимости ударов вглубь России американским дальнобойным оружием.

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