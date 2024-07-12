Он добавил, что США предоставили Украине больше возможностей для ударов на дальнее расстояние, а также больше защитных возможностей.

Президент США Джо Байден и руководители оборонных ведомств страны осуществляют ежедневную координацию действий по Украине и не видят необходимости ударов вглубь России американским дальнобойным оружием.

Об этом сказал Байден на пресс-конференции в Вашингтоне, передает Голос Америки. Отвечая на вопрос о том, позволит ли он Украине использовать американское дальнобойное оружие для ударов по военным объектам вглубь РФ, Байден ответил, что военные США не видят целесообразности в этом.

"Мы разрешили использовать американское оружие в приграничных регионах России. Должны ли мы ограничивать? Например, если бы Зеленский, а такого нет, имел возможность бить по Москве, по Кремлю? Имело бы это смысл? Нет. Вопрос в том, как лучше всего использовать оружие, которое он имеет, оружие, которое мы ему даем", - сказал Байден. Видео дня

Он добавил, что США предоставили Украине больше возможностей для ударов на дальнее расстояние, а также больше защитных возможностей.

"Наши военные, и я следую советам моего начальника штаба, а также министра обороны и нашей разведки, мы ежедневно решаем, что они должны, а что не должны делать, как далеко они могут зайти. И это логично", - сказал Байден.

Разрешение США на удары по территории РФ

Перед этим Зеленский на вопрос, сняли ли США ограничения на использование своего оружия для ударов вглубь России, ответил: "Мы работаем над этим".

Во время своего выступления в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне президент также заявил, что разрешение США поражать военные цели на территории России с помощью американского оружия помогло Украине остановить российское наступление на Харьков. А теперь ВСУ нуждаются в дальнейшем снятии ограничений, чтобы защитить и другие украинские города. По его словам, это даст "мгновенный результат", поэтому Киев ожидает такого решения.

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