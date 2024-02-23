Премьер прибыл на украино-польскую границу с делегацией.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с делегацией прибыл на украинско-польскую границу для встречи с коллегами из Польши. Польские члены правительства не прибыли.

"Сегодня Украина и Польша остаются хорошими партнерами и союзниками. Стратегическими союзниками. Однако в последние полгода мы живем в условиях постоянной блокады украинской границы со стороны Польши. Блокады, ударившей по нашей экономике и нашим возможностям лучше защищаться", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что месяц назад стороны согласились, что блокирование границы вредит обеим странам, поэтому важно этот вопрос решить.

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"Прошел месяц, и мы снова вернулись в эту точку. Только сейчас мы видим откровенные провокации. Мы понимаем сложности, с которыми сталкивается польское правительство. И мы готовы помочь в разрешении этой ситуации. Мы идем навстречу", - указал политик.

При этом он сообщил, что президент Украины предложил руководству Польши площадку для поиска компромисса на границе, но встреча с польскими членами правительства не состоялась.

Переговоры на границе - что известно

Из-за блокировки границы польскими протестующми президент Владимир Зеленский предложил лидеру Польши Анджею Дуде, премьеру Дональду Туску и представителю Еврокомиссии провести встречи на границе между странами.

У Дуды поддержали идею, но Туск отклонил предложение, назвав встречу символической. По его словам, встреча правительств стран состоится 28 марта в Варшаве.

23 февраля президент Украины заявил, что сегодня украинский премьер-министр Денис Шмыгаль и другие профильные министры прибудут на границу с Польшей.

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