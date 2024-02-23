Протестующие фермеры объявили, что перейдут к более резким формам протеста.

Польские протестующие фермеры хотят перекрыть важные трассы и пограничные переходы на своей западной границе.

Как сообщает RMF24, аграрии планируют 24-часовую блокаду трассы S3 в районе города Мыслибуж, недалеко от границы с Германией.

Также фермеры на выходных возобновят акцию протеста на польско-немецкой границе в Крайнике Дольном, что возле Щецина. Они хотят полностью перекрыть движение на границе и круглосуточно бастовать.

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Кроме того, фермеры из Любуского воеводства вместе с немецкими фермерами планируют перекрыть трассу и КПП у крупнейшего дорожного пограничного перехода, в районе городов Свечко и Слубице, в обоих направлениях.

Впрочем, планы фермеров еще могут измениться, поскольку местные предприниматели Слубицкого района выступают против блокирования трассы.

Отмечается, что мэру Слубице было направлено совместное обращение от руководителей ряда транспортных компаний, АЗС, магазинов и т.д. с просьбой запретить проведение акции. В письме было указано, что запланированная акция протеста фермеров в такой форме парализует их работу и препятствует выполнению обязательств перед бизнес-партнерами, что приведет к значительным финансовым последствиям.

Транспортные компании также пригрозили фермерам судебными исками в случае, если акция все же состоится и они понесут убытки.

Блокирование границы

23 февраля сообщалось, что министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил о намерении польских властей "защитить польский рынок" от таких украинских продуктов, как сахар, мясо птицы, яйца, замороженная малина, яблочный сок, подсолнечное и рапсовое масло.

22 февраля стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приехал в Варшаву и провел важные встречи для разблокирования границы.

21 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал президента Польши Анджея Дуду и премьер-министра Дональда Туска провести встречи на государственной границе с целью разблокирования движения украинских грузов.

Президент Польши Анджей Дуда поддержал идею Владимира Зеленского провести правительственную встречу для решения вопроса блокирования пунктов пропуска, заявил государственный секретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера. Он также отметил, что встреча на границе "не самая безопасная", и лучше было бы встретиться в Варшаве или Люблине.

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