Как заявил министр, очень важно понимать разницу, что речь идет не о наемниках.

Украина призывает международных партнеров не допустить появление военных подразделений из Северной Кореи в составе захватнической армии Российской Федерации на поле боя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал на совместном брифинге с министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро в Киеве.

"Это огромная угроза дальнейшей эскалации российской агрессии против Украины. Большая угроза ее масштабирования и выхода за нынешние границы. Речь идет не о наемниках, очень важно понимать разницу, а речь идет о военных подразделениях Северной Кореи, которые будут привлечены и будут воевать на стороне армии российского агрессора против Украины", - сказал Сибига.

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Министр отметил, что это "новая реальность".

"Мы призываем и обращаемся к нашим партнерам жестко реагировать на этот факт и не допустить этого", - подчеркнул Сибига.

Северная Корея отправляет войска в Украину - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что около 11 тысяч северокорейских военных проходят подготовку на востоке Российской Федерации. По его словам, они будут готовы к войне в Украине уже к 1 ноября.

Волонтер и военный эксперт Павел Нарожный считает, что Северная Корея может поставить на поток отправку партий своих солдат в Россию, если первая партия ее воинов "покажет себя очень хорошо".

Нарожный добавил, что для перелома хода войны в Украине должны воевать более 100 тысяч военных из КНДР.

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