Эксперт объяснил, как россияне могут использовать северокорейских солдат.

Украинские власти сообщили, что КНДР (Северная Корея) фактически включилась в войну РФ против Украины. СМИ писали, что северокорейских солдат якобы готовят на Дальнем Востоке. Военный эксперт, волонтер Павел Нарожный рассказал в интервью УНИАН, в частности, насколько боеспособна армия КНДР, сколько солдат она может отправить на помощь России и какое количество северокорейских вояк нужно, чтобы переломить ход войны.

Сколько может быть солдат КНДР в первой партии, и может ли случиться так, что поставки таких партий поставят на поток?

Никто точно не знает, какой размер армии Северной Кореи, есть разные оценки - от 800 тысяч до 1,5 миллиона бойцов. К нам страна могла отправить, так сказать "тестовую партию", максимум несколько тысяч бойцов, поскольку сейчас никто не может точно сказать, насколько полезными для российской армии будут северокорейские солдаты.

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Позже их могут отправить гораздо больше, поскольку мы имеем дело с диктатурой, где жизнь человека стоит очень мало, а ценность наличных технологий - гораздо выше. Поэтому абсолютно реально, что Ким Чен Ын сможет партии солдат поставить на поток и обеспечить РФ серьезный контингент, если в этом действительно будет заинтересован Путин.

У КНДР армия примерно в миллион человек, эта страна не воюет сейчас, там довольно часто происходит голод, и власть за деньги, продовольственные товары, военные технологии многое может отдать, и вариант отправить 10-20 тысяч бойцов, если Путин предложит что-то действительно важное для режима Ким Чен Ына, абсолютно реален.

Если первая партия покажет себя очень хорошо, то Ким Чен Ын может прислать следующую партию, поскольку у Путина огромные проблемы с личным составом.

Какую подготовку имеют военные из КНДР, как РФ будет их доучивать/переучивать и сколько времени сил и ресурсов это может отобрать?

У Северной Кореи достаточно мощная армия, она имеет очень высокую боевую способность - у них есть и спецназовцы, и артиллеристы, и танкисты, и инженеры и так далее. Да, у них устаревшее оружие, они имеют мало современных образцов вооружения, но сами бойцы абсолютно боеспособны.

Но они давно не воевали, и нельзя сказать, что они запросто вольются в российскую армию. Им будет очень трудно это сделать, прежде всего из-за языкового барьера. Кроме того, еще существует и технологический барьер, и множество других. Из-за этих барьеров российской армии будет трудно "переварить" бойцов из КНДР, ей понадобится очень много времени на доучивание или переобучение. Сейчас же их, теоретически, можно использовать в боевых действиях во время тупых "мясных штурмов", но все равно кто-то ими должен управлять - говорить, куда идти, к какой посадке, с кем там и что делать, когда наступать-отступать, и это нереально сделать, если человек не понимает русского языка. Вряд ли в КНДР есть подготовленные русскоязычные бойцы. И также я не верю, что в российской армии есть бойцы, которые знают корейский и могут свободно на нем общаться. А работать с переводчиком абсолютно нереально.

Много времени на вливание в армию РФ северокорейских солдат необходимо в случае, если их будут использовать непосредственно в боевых действиях. Но их могут использовать совсем иначе, например, для замещения российских инженерных подразделений - солдаты КНДР могут приехать в тыл и строить там вместо россиян укрепления, командные пункты, мосты, железные дороги и тому подобное.

Благодаря этому Россия сможет превратить свои инженерные войска в пехоту и бросить в бой. И это будет абсолютно идентично тому, что приедет какое-то усиление, потому что нет разницы, кто атакует, - вчерашний инженер или северокореец.

Россияне также могут отправить бойцов из Северной Кореи охранять стратегические объекты, например, арсеналы, аэродромы, командные пункты, порты, военные заводы. Таким образом РФ может освободить от работы свои подразделения, которые занимались охраной объектов, и бросить их на фронт и увеличить количество своих бойцов на передней линии.

Могут ли солдаты из КНДР стать причиной перелома хода боевых действий, и какое количество для этого потребуется?

На территории Украины находится примерно до полумиллиона российских солдат, но не все они воюют. Участие в боевых действиях непосредственно принимают максимум 30%, а остальные - это члены обслуживающих подразделений, в частности, различные ремонтники, кашевары.

Для перелома хода боевых действий нужно критическое количество солдат из КНДР, которые будут воевать. Чтобы как-то повлиять на ситуацию, на фронте должны быть примерно более 100 тысяч северокорейских бойцов.

Если Северная Корея со своей, условно говоря, миллионной армии отправит 150 тысяч бойцов в Украину, то для подразделений, которые останутся в КНДР, возникнет критическая опасность. Маловероятно, что Северная Корея отправит такое количество военных в нашу страну, поскольку у них есть постоянная напряженность в отношениях с Южной Кореей.

Если военные из КНДР станут одним из важных факторов, которые будут влиять на ход боевых действий в Украине, то как может ответить КНДР Украина, кроме дипломатических шагов, которые из-за изоляции Северной Кореи почти не имеют смысла?

Каких-то военных рычагов влияния на КНДР Украина не имеет. Наша страна может передать Южной Корее морские дроны, но это государство и без нас способно сделать такое вооружение.

Если многие корейцы будут участвовать в войне против Украины, возможен ли какой-то симметричный ответ от Запада, - станет ли он посылать свои войска в каком-то статусе?

Западные страны не будут посылать нам войска по одной простой причине - Россия является ядерной державой. Это маловероятно, чтобы кто-то воевал за нас на нашей территории с ядерной страной.

Не стоит ожидать миротворческие войска в Украине. Максимум, на что можем рассчитывать, - это отправка инструкторов, речь идет о десятках людей, которые смогут находиться на нашей территории. Кроме того, возможно, будут отправлены очень узко специализированные армейцы для обслуживания техники.

Возможно, нам начнет помогать Южная Корея, если мы пообещаем ей фокусно утилизировать ее северокорейских "братьев". Для ликвидации подразделений из солдат КНДР украинская сторона может попросить у Южной Кореи HIMARS ее производства или артиллерию, но помощь со стороны южнокорейских властей маловероятна, потому что мы далеко находимся, и ей лучше оставить оружие себе, поскольку у нее под боком, как и у нас, бешеный диктатор, но немного другой.

Также мы можем рассчитывать на то, что США или какие-то другие наши союзники усилят помощь.