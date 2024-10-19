После того, как Украина получит приглашение в Альянс, нужно будет провести еще некоторые реформы, отметила министр.

Украинская власть не обсуждает вопрос вступления в НАТО без территорий, которые были оккупированы россиянами.

Об этом министр юстиции и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала в интервью Наталье Мосейчук.

"Украина однозначно будет приглашена в НАТО в границах 1991 года, как суверенное независимое государство", - заявила чиновница.

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Собеседница подчеркнула, что после приглашения в Альянс составляется протокол о присоединении, в котором указываются и сроки, и реформы, необходимые для вступления в НАТО. "Это уже технические вещи, вопрос технической взаимосовместимости, речь идет о нестрашных реформах", - объяснила Стефанишина.

Министр также рассказала, когда наша страна сможет пополнить ряды государств-членов Альянса:

"Членство Украины в НАТО состоится после войны".

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