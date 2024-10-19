Сейчас нельзя точно сказать, насколько для России будут полезными северокорейские военные, подчеркнул волонтер.

Северная Корея может поставить на поток отправку своих солдат в Россию, если первая партия ее воинов "покажет себя очень хорошо".

В КНДР жизнь человека стоит очень мало, а ценность технологий и наличности гораздо выше, поэтому "абсолютно реально", что северокорейский диктатор Ким Чен Ын сможет поставить на поток партии военных и обеспечить России серьезный контингент, если в этом действительно будет заинтересован главарь россиян Владимир Путин, рассказал волонтер и военный эксперт Павел Нарожный в интервью УНИАН.

По его словам, сейчас нельзя точно сказать, насколько для россиян будут полезными солдаты из Северной Кореи.

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"Если первая партия (военных из КНДР, отправленных в Россию, - Ред.) покажет себя очень хорошо, то Ким Чен Ын может прислать следующую партию, поскольку у Путина огромные проблемы с личным составом", - сказал собеседник.

Нарожный подчеркнул, что по разным оценкам в армию Северной Кореи входят от 800 тысяч человек до 1,5 миллиона:

"У Северной Кореи достаточно мощная армия, она имеет очень высокую боевую способность - у них есть и спецназовцы, и артиллеристы, и танкисты, и инженеры и так далее. Да, у них устаревшее оружие, у них мало современных образцов вооружения, но сами бойцы абсолютно боеспособны".

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17 октября президент Владимир Зеленский сказал, что на временно оккупированной территории Украины уже находятся северокорейские офицеры и тренируют россиян. По его словам, можно говорить об официальном подтверждении того, что КНДР втягивается в российско-украинскую войну.

Позже глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что на востоке РФ проходят подготовку около 11 тысяч военных из Северной Кореи и до 1 ноября могут быть готовы к войне против нашего государства.

Павел Нарожный говорил УНИАН, что для перелома хода войны в Украине Северная Корея должна отправить россиянам критическое количество своих воинов - более 100 тысяч человек, которые будут участвовать в боях, а такой сценарий маловероятен.

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