Бывшего "губернатора" вернут на работу, которая уже хорошо ему знакома.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая на должность председателя Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области. Об этом говорится в распоряжении главы государства №30/2024-рп от 15 марта.

"Назначить Гайдая Сергея Владимировича председателем Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области", - говорится в документе.

Другим распоряжением президент уволил Эдгара Токаря с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области.

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Карьера Сергея Гайдая

Назначение на должность председателя Мукачевской РГА не станет проблемой для Гайдая, ведь он уже занимал эту должность в 2015-2018 годах. Уже после того осенью 2019 года Владимир Зеленский назначил Гайдая главой Луганской ОГА.

Как сообщал УНИАН, 15 марта 2023 года президент утвердил увольнение Гайдая с должности главы Луганской областной военной администрации. На должности его заменил Артем Лысогор.

В феврале 2024 года Кабинет министров согласовал кандидатуру Гайдая для назначения председателем Мукачевской РГА.

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