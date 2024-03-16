Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая на должность председателя Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области. Об этом говорится в распоряжении главы государства №30/2024-рп от 15 марта.
"Назначить Гайдая Сергея Владимировича председателем Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области", - говорится в документе.
Другим распоряжением президент уволил Эдгара Токаря с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области.
Карьера Сергея Гайдая
Назначение на должность председателя Мукачевской РГА не станет проблемой для Гайдая, ведь он уже занимал эту должность в 2015-2018 годах. Уже после того осенью 2019 года Владимир Зеленский назначил Гайдая главой Луганской ОГА.
Как сообщал УНИАН, 15 марта 2023 года президент утвердил увольнение Гайдая с должности главы Луганской областной военной администрации. На должности его заменил Артем Лысогор.
В феврале 2024 года Кабинет министров согласовал кандидатуру Гайдая для назначения председателем Мукачевской РГА.