С должности главы Луганской ОВА уволен Сергей Гайдай.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил увольнение трех глав областных военных администраций.

Речь идет о главах Луганской ОВА (Сергей Гайдай), Одесской ОВА (Максим Марченко) и Хмельницкой ОВА (Сергей Гамалий). Соответствующие указы главы государства опубликованы на сайте его официального представительства.

В указах отмечается, что все трое были уволены согласно поданным ими заявлениям.

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Ранее сообщалось, что накануне Кабинет министров Украины согласовал их увольнение.

А до этого стало известно, что, в частности, Сергей Гайдай уходит с должности главы Луганской ОВА в связи с назначением на должность посла Украины в Казахстане.

Увольнение глав ОВА - что сообщалось ранее

Как писал УНИАН, в январе 2023 года Зеленский утвердил увольнение пятерых глав ОВА:

Валентина Резниченко - с должности главы Днепропетровской ОВА, Александра Старуха - с должности главы Запорожской ОВА, Дмитрия Живицкого - с должности главы Сумской ОВА, Ярослава Янушевича - с должности главы Херсонской ОВА, Алексея Кулебу - с должности главы Киевской ОВА.

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