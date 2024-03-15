Глава Украины сообщил, что 15 марта с Сырским были согласованы дальнейшие активные шаги для отражения агрессии РФ.

Президент Владимир Зеленский согласовал с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сирским дальнейшие активные шаги по отражению российской агрессии, а также обсудил применение дронов.

Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении, комментируя проведенные военные совещания. "Согласовали сегодня с главкомом дальнейшие активные шаги. Обсудили сегодня же производство и применение наших ударных дронов, дальнобойных дронов. По российской логистике, по их системе финансирования войны... Все четко понимают задачи, конкретные цели. Кабинет министров должен сделать все для создания еще более технологичных и дальнобойных массовых дронов. Это должен быть конвейер российской ответственности за террор", - отметил Зеленский.

По словам главы государства, это "принципиальный момент" и "во многом исторический". "Чем больше наших справедливых ответов будет российскому государству, и чем более ощутимыми будут наши действия против российской системы, тем труднее будет Путину (российский диктатор Владимир Путин, - Ред.) продолжать свое больное правление, а, следовательно, и войну", - подчеркнул Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, сегодня россияне в очередной раз атаковали Украину, в результате чего, в частности, в Одессе уже 75 пострадавших, а 20 человек - погибли. Около 40 человек сейчас находятся в больнице, девять-десять человек в тяжелом состоянии, сейчас за их жизнь борются наши медики. Завтрашний день в городе объявлен Днем траура по погибшим спасателям, полицейским, гражданским. В ОВА сообщили, что в результате ракетного обстрела в Одессе повреждены инженерные коммуникации газо- и электроснабжения. Без электроснабжения на данный момент 535 абонентов. Без газоснабжения 800 абонентов.

РФ нанесла по Одессе удар по меньшей мере двумя ракетами "Искандер". Ракеты были выпущены с территории временно оккупированного Крыма. В результате атаки произошло разрушение 3-этажного здания в рекреационной зоне, по меньшей мере 10 частных домов получили повреждения.

Вечером Владимир Зеленский сообщил, что провел ряд военных совещаний, во время которых были определены уязвимые места врага и дальнейшие действия украинской стороны в ответ на террор и агрессию РФ.

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