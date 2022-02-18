Голосование было единогласным.

Сенат США утвердил резолюцию в поддержку независимой Украины и осудил военную агрессию России.

Голосование было единогласным, без возражений, передает AP News.

Резолюция сенаторов не имеет силы закона, однако официально заявляет о "непоколебимой поддержке Соединенными Штатами безопасной, демократической и независимой Украины", а также "осуждает наращивание российской военной мощи" на границе с Украиной.

"Конгресс един в своей поддержке независимости и суверенитета Украины", - сказал сенатор Роб Портман, штат Огайо, представляя меру вместе с сенатором-демократом Джинн Шехин из Нью-Гэмпшира и другими.

Отмечается, что всю неделю сенаторы пытались отреагировать на рост напряженности в регионе, многие из них стремились пойти еще дальше, наложив санкции в отношении президента России Владимира Путина, влияющие на российскую экономику.

Однако на фоне дипломатических усилий сенаторы воздержались от принятия санкционных мер, полагаясь на стратегию Белого дома.

В принятой резолюции президента США Джо Байдена призывают заставить правительство США использовать все доступные инструменты, чтобы наложить "значительные расходы" на Россию и "восстановить мир в Европе".

При этом в окончательном тексте говорится, что резолюция не должна толковаться как разрешение на применение военной силы против России или на ввод вооруженных сил США в Украину.

Сенаторы заявили, что администрация может вводить санкции самостоятельно, независимо от действий Конгресса.

Как сообщал УНИАН, ранее на этой неделе группа сенаторов во главе с республиканцем от штата Айдахо Джимом Ришем подали "Закон о никогда не сдаваемой территории Европы" (NYET), призванный поддержать Украину и сдержать российскую агрессию.

Также в Сенате США допускали возможность введения санкций против России заранее, до ее вторжения в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: