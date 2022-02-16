Новый закон о санкциях призван поддержать Украину и сдержать российскую агрессию.

Группа сенаторов во главе с республиканцем от штата Айдахо Джимом Ришем подали "Закон о никогда не сдаваемой территории Европы" (NYET), призванный поддержать Украину и сдержать российскую агрессию.

Об этом сообщается на сайте сената США.

Представленный несколькими десятками сенаторов-республиканцев закон призван "обеспечить критически важную поддержку, необходимую Украине для самозащиты. Также - сдерживать российскую агрессию сегодня, "возлагая на Кремль реальные издержки за его текущую и потенциальную будущую агрессию против Украины".

"Хотя военного вторжения еще не произошло, у России есть и другие способы нападения на Украину, которые могут нанести ущерб украинской и европейской безопасности в целом. ... [Закон NYET] посылает мощный сдерживающий сигнал, возлагает на Россию большие экономические и военные расходы, укрепляет союзников и партнеров США и поддерживает Украину", - подчеркнул Риш.

Закон предусматривает немедленную остановку строительства "Северного потока-2" и введение санкций в отношении газопровода. Они не будут действовать до тех пор, пока правительство Германии продолжает приостанавливать процесс сертификации.

Кроме того, предлагаются санкции в отношении крупных российских банков и вторичные санкции для финучреждений, продолжающих сотрудничать с подсанкционными российскими банками.

"Санкции против путинских приспешников, пособников и крупных банков [вводятся] до того, как Россия продолжит вторжение в Украину, чтобы гарантировать, что Путин сейчас же заплатит за уже начатые гибридные атаки", - говорится в сообщении.

Предусмотрен и пакет поддержки Украины до, во время и после российской эскалации. Это 500 миллионов долларов в виде иностранного военного финансирования, а также 100 миллионов долларов для обороны - противовоздушной, противотанковой и противокорабельной.

Среди предложенных мер также увеличение вдвое финансирования военных учений США в Европе и расширение вещание Радио Свободная Европа/Радио Свобода как мера противодействия российской дезинформации.

Вторжение России и санкции США: что известно

Ранее стало известно, что американские сенаторы работают над масштабным пакетом санкций, призванным сдержать Россию от нападения на Украину.

Изначально США выступали против введения превентивных санкций против РФ. Госсекретарь Вашингтона Энтони Блинкен объяснял это тем, что они могут потерять сдерживающий эффект.

Глава сенатского Комитета по международным отношениям демократ Роберт Менендес ранее представил законопроект о санкциях, который вступит в силу в случае вторжения РФ в Украину. Он касается высокопоставленных российских официальных лиц, включая Владимира Путина, ключевых банковских структур РФ.

Его же коллега-республиканец Джим Риш предложил законопроект о немедленных санкциях и остановке запуска "Северного потока-2".

Как сообщалось, законопроект демократов позволит президенту США Джо Байдену решать, когда вводить санкции, на что он уже имеет право.

Республиканский законопроект "заставит президента сделать это немедленно".

Напомним, конгресс Соединенных Штатов Америки подтвердил готовность ввести сокрушительные и разрушительные санкции вместе с Европейским Союзом, если Россия решит прибегнуть к дальнейшей агрессии.

В Кремле сравнивали возможные санкции США против президента России Владимира Путина с инициативой по разрыву отношений.

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