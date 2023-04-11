В то же время сам нардеп живет в доме, который вообще не фигурирует в его декларации.

Семья члена депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" (бывшая ОПЗЖ - УНИАН) Суто Мамояна во время войны приобрела 13 автомобилей на сумму более $1,3 млн. В то же время сам народный избранник живет в роскошном особняке, оформленном на родителей, который он ранее не декларировал.

Как сообщает Bihus.Info, в декларации за 2020-й год нардеп отмечал, что он владеет автомобилями Mercedes-Benz G63 AMG 2018-го года и двумя Toyota Land Cruiser 200 2017 и 2018 годов. При этом Мамоян убеждал, что стоимость "крузаков" при покупке составляла 800$ каждый. Сейчас их в собственности нардепа нет. Он передвигается автомобилями, оформленными на родственников.

В частности, нардеп ездит на Mercedes-Benz S500L 2020-го года, приобретенном новым. Официально авто принадлежит двоюродному брату Мамояна Темуру Сутке. Такой автомобиль сейчас стоит $172 тыс.

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Кроме того, Мамояна сопровождает Toyota Land Cruiser 300, приобретенный новым в начале сентября 2022-го года. Такой стоит около $90 тыс и он оформлен на дядю нардепа.

Также журналисты фиксировали это авто в правительственном квартале в день пленарного заседания Рады в "компании" идентичного внедорожника – тоже ориентировочной стоимостью $90 тыс. и тоже оформленного на дядю Мамояна, но уже в октябре 2022-го года.

Кроме этого, на дядю нардепа в июне 2022-го года оформлен новый Lexus LX500d стоимостью минимум $133 тыс.

В сентябре и октябре 2022-го года на родственников нардепа Мамояна оформили еще два Toyota Land Cruiser 300 общей стоимостью около $180 тыс.

Отец, кузены и дядя Мамояна в прошлом году также оформили на себя 4 седана Toyota Camry. Один из них стоил от $31 тыс. и три с гибридной силовой установкой за минимум - $37 тыс. каждая. Общая рыночная стоимость четырех - от $141 тыс.

В конце года автопарк семьи Суто Мамояна пополнился премиальным микроавтобусом Mercedes-Benz V300D, стоимость которого стартует от $118 тыс.

Вместе с Мамояном журналисты фиксировали также Mercedes-Benz S400L, оформленный в мае 2022-го года на женщину с фамилией Мамоян. Этой машиной управляет мужчина, которого журналисты неоднократно фиксировали в местах пребывания нардепа. Стоимость такого стартует от $136 тыс.

На ту же женщину в августе прошлого года оформили Mercedes-Maybach S680 2021-го года выпуска стоимостью от $260 тыс. за рулем автомобиля фиксировали упомянутого выше мужчину из окружения Мамояна.

Это еще не все машины семьи нардепа. В октябре автопарк семьи Мамояна пополнился еще одним Mercedes G63 AMG стоимостью минимум $225 тыс. оформлен на мужчину по имени Синот Мамоян. За рулем этого авто вышеупомянутый водитель.

Что касается недвижимости, в декларации за 2020-ый год нардеп отмечал, что живет в квартире дяди, а также имеет две квартиры площадью 125 м. кв каждая, подаренные мамой. Задекларированная стоимость каждой - 500 тыс. грн.

Впрочем, похоже Мамоян живет в особняке, а не в квартире. Журналисты зафиксировали выезды нардепа из домовладения на левом берегу Киева общей площадью 132 сотки. Земля и "садовые дома" на ней принадлежат родителям нардепа.

Выяснилось, что на территории расположены два больших поместья, несколько гаражей на десяток автомобилей, фонтаны, беседка, гостевой и двухэтажный дом охраны.

Через дорогу расположено еще одно поместье на участке 48 соток. Земля принадлежит двум братьям нардепа, а на одного из них записано "садовый дом" площадью 134 м. кв.

По приблизительным оценкам, общая рыночная стоимость участков родителей и кузенов Суто Мамояна – $480 тыс., а стоимость одного из трех домов может достигать $1 000 000.

Кто еще из нардепов живет роскошно

Коллега Мамояна Нестор Шуфрич во время войны также не отказывает себе в удовольствии жить красиво. Как выяснили журналисты, нардеп владеет состоянием, записанным на подставных лиц.

Попался на незадекларированном имуществе народный депутат от партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов. Он скрыл в декларации поместье в Испании.

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