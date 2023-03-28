Часть его собственности записала на подставных лиц.

Близкий соратник кума Путина Виктора Медведчука, народный депутат Нестор Шуфрич владеет состоянием, записанным на подставных лиц.

Как сообщает BIHUS Info, кроме того, что Шуфрич до сих пор с мандатом, он еще и с тысячами квадратных метров и гектаров земли по всей стране, включая Крым.

Журналисты отметили, что семейные активы Шуфрича можно разделить на две группы:

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персональные - где собственниками являются либо сам Шуфрич, либо его жена или отец, сын или многолетний парламентский помощник Вячеслав Черепаня;

корпоративные - где собственниками являются компании, записанные в основном на тех же людей.

Элитные поместья

Семья Шуфрича владеет четырьмя поместьями в Конча-Заспе. Это более 2 тысяч квадратных метров недвижимости, больше гектара земли – собственность на четверть миллиона гривень только в Козине.

Одно из огромных имений стоимостью 120-130 млн грн с выходом к воде оформлено по договору дарения.

Владелицей второго поместья площадью 358 м² и 15 соток земли является жена Шуфрича Екатерина Майкова и ее фирма.

Третьим имением на 300 м² стоимостью около 30 млн грн владеет сын нардепа Александр. Он расположен рядом с папиным.

Четвертое поместье принадлежит компании, основанной отцом Шуфрича. Впоследствии эта оказалась в собственности кипрской структуры и женщины Татьяны Скакун с пропиской в селе Харпачка Винницкой области. В начале марта вместо Шуфрича-старшего в компанию зашел венгр Дерч Штофа.

По данным журналистов, Шуфрич также имеет имение во временно оккупированном Крыму. Там он фактически сосед Медведчука.

Квартиры и другая недвижимость

Кроме имений, семья Шуфрича имеет землю, квартиры, дома в Ужгороде.

В центре Киева Шуфрич и его сын имеют 6 квартир площадью 430 м², стоимость которых может достигать 130 млн грн.

Отец нардепа в конце января 2014 года стал владельцем апартаментов в Одессе на 500 м² и двух паркомест. В то же время сын Шуфрича в июле 2021 года сын нардепа купил в Одессе три паркоместа и два нежилых помещения площадью 630 м².

Журналисты подсчитали, что стоимость нежилых помещений Шуфричей может достигать более 100 млн грн.

В селе Процив Киевской области отцу Шуфрича принадлежит комплекс "Конюшня Бутенко".

Часть земли и недвижимости записана на помощника нардепа Черепаню. Он является совладельцем ряда агрокомпаний, которые арендуют и обрабатывают тысячи земельных участков в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях.

С семьей Шуфрича связаны охотничьи угодья в Закарпатской, Сумской областях и посреди заповедной зоны на Киевщине. Один из самых известных активов, в котором фигурирует Шуфрич, - "Киевский речной порт". Среди акционеров его-венгерская компания "St George Residence", которая принадлежит семье уже упоминавшегося Штофы.

Последние скандалы Шуфрича

С началом полномасштабной войны Шуфрич несколько раз попадал в скандальные ситуации. В частности, в марте прошлого года Шуфрича поймали на незаконном фотографировании позиций Вооруженных сил Украины. Скандальный политик объяснил свои действия странно: говорит якобы "делал селфи".

Потом Шуфрич уехал из Украины якобы для лечения ребенка. В ноябре Шуфрич оказался среди членов НОК, но после общественного давления написал заявление, где сложил полномочия.

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