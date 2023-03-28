Близкий соратник кума Путина Виктора Медведчука, народный депутат Нестор Шуфрич владеет состоянием, записанным на подставных лиц.
Как сообщает BIHUS Info, кроме того, что Шуфрич до сих пор с мандатом, он еще и с тысячами квадратных метров и гектаров земли по всей стране, включая Крым.
Журналисты отметили, что семейные активы Шуфрича можно разделить на две группы:
- персональные - где собственниками являются либо сам Шуфрич, либо его жена или отец, сын или многолетний парламентский помощник Вячеслав Черепаня;
- корпоративные - где собственниками являются компании, записанные в основном на тех же людей.
Элитные поместья
Семья Шуфрича владеет четырьмя поместьями в Конча-Заспе. Это более 2 тысяч квадратных метров недвижимости, больше гектара земли – собственность на четверть миллиона гривень только в Козине.
Одно из огромных имений стоимостью 120-130 млн грн с выходом к воде оформлено по договору дарения.
Владелицей второго поместья площадью 358 м² и 15 соток земли является жена Шуфрича Екатерина Майкова и ее фирма.
Третьим имением на 300 м² стоимостью около 30 млн грн владеет сын нардепа Александр. Он расположен рядом с папиным.
Четвертое поместье принадлежит компании, основанной отцом Шуфрича. Впоследствии эта оказалась в собственности кипрской структуры и женщины Татьяны Скакун с пропиской в селе Харпачка Винницкой области. В начале марта вместо Шуфрича-старшего в компанию зашел венгр Дерч Штофа.
По данным журналистов, Шуфрич также имеет имение во временно оккупированном Крыму. Там он фактически сосед Медведчука.
Квартиры и другая недвижимость
Кроме имений, семья Шуфрича имеет землю, квартиры, дома в Ужгороде.
В центре Киева Шуфрич и его сын имеют 6 квартир площадью 430 м², стоимость которых может достигать 130 млн грн.
Отец нардепа в конце января 2014 года стал владельцем апартаментов в Одессе на 500 м² и двух паркомест. В то же время сын Шуфрича в июле 2021 года сын нардепа купил в Одессе три паркоместа и два нежилых помещения площадью 630 м².
Журналисты подсчитали, что стоимость нежилых помещений Шуфричей может достигать более 100 млн грн.
В селе Процив Киевской области отцу Шуфрича принадлежит комплекс "Конюшня Бутенко".
Часть земли и недвижимости записана на помощника нардепа Черепаню. Он является совладельцем ряда агрокомпаний, которые арендуют и обрабатывают тысячи земельных участков в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях.
С семьей Шуфрича связаны охотничьи угодья в Закарпатской, Сумской областях и посреди заповедной зоны на Киевщине. Один из самых известных активов, в котором фигурирует Шуфрич, - "Киевский речной порт". Среди акционеров его-венгерская компания "St George Residence", которая принадлежит семье уже упоминавшегося Штофы.
Последние скандалы Шуфрича
С началом полномасштабной войны Шуфрич несколько раз попадал в скандальные ситуации. В частности, в марте прошлого года Шуфрича поймали на незаконном фотографировании позиций Вооруженных сил Украины. Скандальный политик объяснил свои действия странно: говорит якобы "делал селфи".
Потом Шуфрич уехал из Украины якобы для лечения ребенка. В ноябре Шуфрич оказался среди членов НОК, но после общественного давления написал заявление, где сложил полномочия.