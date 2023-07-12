Третья составляющее этих итогов, по словам Подоляка, - более тесная политико-юридическая интеграция Совета Украина-НАТО.

По итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе Украина получила новые пакеты помощи с перспективой увеличения их объемов, рассказал в эфире FREEDOM советник главы ОП Михаил Подоляк.

При этом он согласился, что пока Альянс не готов брать нашу страну в формальные члены.

"По результатам - было увеличение объема помощи, увеличение поставок оружия. Грубо говоря - и краткосрочная, и долгосрочная поддержка Украины в военном и финансовом плане с учетом рисков, которые генерирует война. Но пока без членства НАТО с учетом пятой статьи устава НАТО. Получили стратегию помощи Украины на многие годы вперед. Кроме того, дорога Украины (в НАТО - УНИАН) будет теперь гораздо юридически проще - отменен тот же ПДЧ", - объяснил Подоляк.

Третья составляющее этих итогов, по словам Подоляка, - более тесная политико-юридическая интеграция Совета Украина-НАТО. "Все достаточно четко сигнализирует, что НАТО в полном составе поддерживает Украину, расписала для себя стратегию поддержки Украины", - ответил представитель ОП.

Единственное, что для Подоляка пока что странно - отсутствие публичных заявлений по поводу России как страны, которая разрушает глобальную архитектуру безопасности, в том числе применяя террористические методы ведения войны.

"Проблема Запада - непонимание России и ее реальных угроз. Мир вкладывался в другие технологии, а оружие в таком объеме не накопил... Воля слабая, знание слабое, инструментов недостаточно. И вот на этом фоне Украина, которая понимает цену вопроса, и платит наивысшую цену", - рассказал Подоляк.

Саммит НАТО в Вильнюсе - результаты для Украины

Сегодня проходит второй и последний день саммита НАТО в Вильнюсе с участием украинского главы Владимира Зеленского.

Во время первого дня, 11 июля, страны-члены Альянса во время встречи договорились снять для Украины ПДЧ. Теперь Киеву придется серьезно заняться демократическими реформами и реформами сектора безопасности и обороны, в том числе продолжать интеграцию ВСУ в натовские войска.

Кроме того, члены организации вместо Комиссии по Украине ввели Совет Украина-НАТО при обязательном присутствии украинских представителей на уровне президента, министров или экспертов. Совет может созываться в любое время любимым из участников. А вот блокировать его, подчеркнул генсек Йенс Столтенберг, не удастся, например, как Венгрия в свое время делала с заседаниями той же Комиссии.

В тот же день Украина и еще 11 стран подписали меморандум, сформировав коалицию по подготовке украинских пилотов на F-16. Известно, что Нидерланды начнут подготовку украинских пилотов в августе.

Не обошлось и без объявления новых пакетов помощи. Австралия передаст Украине 30 бронетранспортеров Bushmaster, которые станут частью нового "мощного" оборонного пакета. Кроме того, Германия планирует предоставить Украине дополнительные пусковые установки "Patriot" да ракеты для них, а Канада - бронетехнику.

Отдельно СМИ узнали, что партнеры Украины из "Большой семерки" подготовили долгосрочные гарантии безопасности. Зеленский же считает их способными изменить ситуацию как для Украины, так и для России.

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