В частности, министры иностранных дел стран-членов НАТО на регулярной основе будут анализировать прогресс Украины в приближении украинских Вооруженных сил к взаимосовместимости с армиями Альянса.

Главы государств и правительств стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) раскрыли важные детали осуществления оценивания прогресса Украины в воплощении реформ, призванных приблизить Киев к получению членства в Альянсе.

Об этом идет речь в итоговом коммюнике саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО, согласованном в Вильнюсе. "Мы полностью поддерживаем право Украины выбирать ее собственные меры безопасности. Будущее Украины - в НАТО. Мы подтверждаем обязательства, взятые нами на саммите в Бухаресте в 2008 году, что Украина станет членом НАТО. И сегодня мы признали, что путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за рамки необходимости Плана действий по членству", - отмечается в коммюнике.

В частности, лидеры Альянса подчеркнули, что Украина становится все более взаимосовместимой и политически интегрированной с НАТО, а также добилась существенного прогресса на пути реформ.

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При этом, союзники продолжат поддерживать и анализировать прогресс Украины в приближении к взаимосовместимости с НАТО, а также оценивать дополнительные демократические реформы и реформы сектора безопасности и обороны, которые необходимы, в соответствии с хартией об особом партнерстве между Украиной и НАТО от 1997 года и с дополнением к ней от 2009 года.

"Министры иностранных дел НАТО будут регулярно оценивать прогресс с помощью одобренной годовой национальной программы", - отмечается в коммюнике.

Также страны-члены НАТО поддержат Украину в воплощении этих реформ на пути к ее будущему членству.

"Мы сможем направить приглашение Украине присоединиться к Альянсу тогда, когда Альянс будет иметь согласие, и условия будут выполнены", - сказано в коммюнике.

Саммит НАТО в Вильнюсе - сегодня это стоит знать

Как известно, основным инструментом поддержки реализации Украиной ее евроатлантических стремлений и курса на вступление в НАТО является годовая национальная программа (ГНП), которая отражает цели национальной реформы в Украине и обеспечивает годовые планы ее реализации.

ГНП состоит из пяти разделов, посвященных политическим и экономическим вопросам, военно-оборонным аспектам, ресурсному обеспечению, проблемам безопасности и правовым вопросам. Речь идет, среди прочего, о реформах, нацеленных на обеспечение справедливого управления, борьбу с коррупцией, гарантирование верховенства закона и прав человека, а также реформирование национальных структур безопасности и обороны в соответствии с евроатлантическими принципами и стандартами.

Сегодня, 12 июля, лидеры НАТО согласились убрать требование о выполнении плана действия по членству для Украины. Но приглашение к членству будет зависеть от воплощения определенных условий. В частности, в будущем страны-члены должны прийти к согласию, чтобы отправить Украине приглашение для получения членства, а Украина должна соответствовать условиям.

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