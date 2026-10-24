Журналист протестировал все актуальные iPhone и выбрал пять лучших моделей

По мнению автора The Telegraph, обычный iPhone 17 остается наиболее удачным выбором для большинства покупателей.

Apple выпускает смартфоны iPhone с 2007 года. Тогда компания представила только одно устройство, которое даже не поддерживало сети 3G. Спустя 19 лет линейка значительно расширилась, и выбрать подходящий смартфон стало сложнее.

Журналист британского издания The Telegraph протестировал все актуальные iPhone и составил рейтинг из пяти лучших моделей для разных потребностей и бюджетов. Каждую модель тестировали как минимум несколько недель, а некоторые устройства оставались у автора на несколько месяцев.

iPhone 17 – лучший смартфон для большинства пользователей

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По мнению обозревателя, обычный iPhone 17 остается наиболее удачным выбором для большинства покупателей. Смартфон сочетает возможности, ранее характерные преимущественно для моделей Pro, с привычным дизайном и более доступной ценой.

Устройство получило OLED-дисплей диагональю 6,3 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Экран поддерживает Always-On Display и отличается высокой яркостью, благодаря чему смартфоном удобно пользоваться на улице.

Основная и сверхширокоугольная камеры имеют разрешение 48 Мп. Они позволяют получать детализированные снимки при хорошем освещении и в условиях недостатка света. Фронтальная камера с технологией Center Stage автоматически удерживает пользователя в кадре, что особенно удобно для видеозвонков и селфи.

Еще одно преимущество – автономность. По результатам тестирования, к концу дня у журналиста оставалось 30–40% заряда аккумулятора. Главный недостаток по сравнению с моделями Pro – отсутствие телеобъектива и переменной диафрагмы.

iPhone 16 – лучшее соотношение цены и качества

Тем, кто не хочет переплачивать за более новое поколение, журналист советует обратить внимание на iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Оба смартфона по-прежнему обеспечивают хорошее качество съемки, поддерживают Apple Intelligence и оснащены кнопками Action Button и Camera Control.

Устройства получили OLED-дисплеи диагональю 6,1 и 6,7 дюйма. При этом частота обновления экрана ограничена 60 Гц, а функции Always-On Display нет. Поэтому по плавности изображения они уступают iPhone 17.

Среди преимуществ – небольшой вес, удобный алюминиевый корпус и яркие расцветки. Особенно журналист The Telegraph выделяет автономность iPhone 16 Plus, который благодаря большему корпусу способен дольше работать без подзарядки.

Окончательный выбор зависит от цены: если разница с iPhone 17 невелика, стоит рассмотреть более новую модель. Предыдущие поколения становятся особенно привлекательными, когда на них действуют скидки.

iPhone 18 Pro и Pro Max – лучший выбор для мобильной фотографии

Флагманские iPhone 18 Pro и 18 Pro Max журналист выделил за возможности камер, высокую производительность и продолжительное время работы. Оба устройства работают на чипсете A20 Pro, который обеспечивает стабильную скорость даже при продолжительных нагрузках за счет улучшенной системы управления температурой.

Дисплеи отличаются высокой яркостью, насыщенными цветами и хорошей детализацией. Кроме того, уменьшенный вырез Dynamic Island позволяет одновременно отображать несколько активностей.

Главное преимущество смартфонов – надежная система камер с тремя сенсорами разрешением 48 Мп. Механическая переменная диафрагма помогает улучшать четкость изображений, а 8-кратный оптический зум позволяет снимать удаленные объекты с высокой детализацией.

Автономность также находится на высоком уровне – устройства способны проработать весь день и продолжить работу на следующее утро. Но за эти преимущества придется заплатить: это самые дорогие Айфоны в линейке. Кроме того, по сравнению с предшественниками они стали тяжелее.

iPhone Air – лучший дизайн

iPhone Air выделяется прежде всего дизайном. Толщина корпуса составляет всего 5,6 мм, а титановая рамка делает устройство легким и удобным в использовании.

Несмотря на тонкий корпус, автономность оказалась лучше ожидаемой. За производительность отвечает чип A19 Pro, хотя при интенсивной нагрузке смартфон может нагреваться сильнее, чем модели Pro.

Дисплей диагональю 6,5 дюйма поддерживает частоту обновления 120 Гц и достигает яркости аж 3000 нит. Это делает устройство подходящим как для просмотра видео, так и для чтения на улице в солнечную погоду.

Ради тонкого корпуса Apple пришлось пойти на компромисс с камерами. На задней панели установлен только один сенсор 48 Мп – без телеобъектива и сверхширокоугольной камеры. При этом качество фото все равно остается достойным даже при слабом освещении. The Telegraph называет iPhone Air интересным выбором для тех, кому эргономика, легкость и эстетика важнее максимальной автономности и продвинутых возможностей камеры .

iPhone 17e – лучший бюджетный смартфон Apple

Самым доступным вариантом в подборке стал iPhone 17e. Он получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей, алюминиевый корпус с плоскими гранями и матовую заднюю панель. Смартфон выпускается в черном, белом и нежно-розовом цветах.

В отличие от старших моделей, у него отсутствует кнопка Camera Control, фронтальная камера Center Stage и сверхширокоугольный модуль. Также экран ограничен частотой обновления 60 Гц и не поддерживает Always-On Display.

Зато устройство оснащено процессором A19, который обеспечивает быструю работу приложений, и поддерживает MagSafe. Основная камера разрешением 48 Мп позволяет делать качественные фотографии при разном освещении, а двукратное увеличение расширяет возможности съемки. Отдельно журналист отметил автономность: даже после насыщенного дня использования у него оставалось более 40% заряда.

iPhone 17e подойдет тем, кому нужен смартфон Apple без переплаты за дополнительные камеры и премиальные функции. По оценке автора, это удачный вариант для перехода со старого iPhone или знакомства с экосистемой компании.

Напомним, этой осенью Apple представила только три смартфона на своей сентябрьской презентации. Компания изменила привычный график релизов, решив полностью разделить флагманскую и базовую линейки. Обычные версии iPhone 18 и тонкий iPhone Air 2 появятся в начале 2027 года.

Примерно в это же время выйдет среднебюджетный iPhone 18e и, если верить слухам, он сохранит экран с частотой обновления 60 Гц, но получит Dynamic Island.

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