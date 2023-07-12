Они станут частью нового "мощного" оборонного пакета.

В рамках нового оборонного пакета Австралия передаст Украине 30 бронетранспортеров Bushmaster. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам переговоров с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи..

"Новый мощный оборонный пакет, включая 30 "Бушмастеров", - отметил он.

По словам Зеленского, между Украиной и Австралией царит полное политическое понимание. Президент назвал эту встречу успешной.

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Саммит НАТО - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня в рамках второго дня саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский уже встретился с лидерами нескольких государств.

В частности, с премьером Великобритании Риши Сунаком президент Украины обсудил вопросы обороны, политики и общей безопасности. Зеленский назвал эту встречу "успешной" и "очень хорошей", отметив крепкую поддержку Британией Украины на пути к НАТО.

Кроме того, после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем глава государства сообщил, что Германия планирует предоставить Украине дополнительные пусковые установки "Patriot"и ракеты для них от Германии.

Также Зеленский сегодня встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, с которым обсудил гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО. Президент поблагодарил Канаду за усиление украинских воинов бронетехникой и подчеркнул, что уже есть "мощные договоренности".

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