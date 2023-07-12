Встреча Совета Украина-НАТО может быть созвана Украиной в любой момент. Одна из его задач - принимать решения по кризисным вопросам и приближать Украину к НАТО.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг рассказал о преимуществах Совета Украина-НАТО как новосозданного органа для принятия решений, заседание которого ни одна страна, в том числе Венгрия, не сможет блокировать. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на совместном брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита глав государств и правительств стран-членов Альянса, который проходит в Вильнюсе (Литва).

Столтенберг сказал, что Совет Украина-НАТО станет форумом, на котором Украина и страны-члены НАТО будут встречаться как равноправные участники заседания, проводить консультации по кризисным вопросам и совместно принимать решения.

Генеральный секретарь добавил, что Совет Украина-НАТО также призван обеспечить приближение Украины к членству в Альянсе. "Цель этого решения - укрепить политические связи, укрепить политическое взаимодействие между НАТО и Украиной", - сказал Столтенберг.

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Также он напомнил, что Совет Украина-НАТО заменит Комиссию Украина-НАТО, и рассказал, в чем заключается различие между Советом и Комиссией. "Во-первых, это орган, который может принимать решения, и мы будем встречаться на равной основе. Это не то, когда 31 страна-член встречается с союзником. Это Совет, который действительно принимает решения, а мы встречаемся на равных", - сказал Столтенгберг.

Он отметил, что заседания Совета будут проходить на уровне глав государств и правительств, министров обороны и иностранных дел, на уровне послов, на уровне военных и также могут быть созданы экспертные группы. "Это гораздо сильнее и важнее политическое образование, чем простое партнерство", - подчеркнул он.

При этом, как пояснил Столтенберг, ни одна страна не сможет заблокировать заседание Совета Украины-НАТО.

"На Совете буду председательствовать я - генеральный секретарь НАТО. И я смогу созвать Совет. Поэтому, заседания не могут блокировать отдельные союзники или члены Совета. Отдельные страны-члены тоже смогут созвать Совет для консультаций по кризисным вопросам. Если президент Зеленский захочет созвать заседание Совета, он сможет это сделать. Это не может быть заблокировано. Потому что мы встречаемся на равных. Мы решили, что мы будем рассматривать, в том числе консультации по кризисным вопросам могут быть созваны любым членом Совета", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что Совет - это сильный политический инструмент для дальнейшей политической интеграции и принятия решений.

Совет Украина-НАТО-главное

Сегодня в Вильнюсе началось первое инаугурационное заседание Совета Украина-НАТО.

11 июля главы государств и правительств стран-членов НАТО решили начать Раду Украина-НАТО, которая станет форумом для рассмотрения кризисный ситуаций, проведения консультаций и принятия решений.

Этот Совет заменит Комиссию Украина-НАТО, которая действовала с 1997 года. Заседание Комиссии постоянно блокировались Венгрией из-за требования о соблюдении прав венгерского меньшинства в Украине.

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