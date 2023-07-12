Президент Украины встретился с канцлером Германии на полях саммита НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о предоставлении Украине дополнительных пусковых установок Patriot и ракет к ним. Как сообщил Зеленский, встреча с Шольцом состоялась на полях саммита НАТО.

"Есть договоренность о дополнительных пусковых установках "Пэтриот" и ракетах к ним от Германии. Это очень важно для защиты жизни в Украине от российского террора", - подчеркнул президент.

Он также поблагодарил Германию за готовность к длительной, многолетней поддержке Украины.

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"Длительные программы поддержки-это лучший сигнал всем в мире, что наша Европа останется пространством безопасности и мира", - подчеркнул Зеленский.

Новый пакет помощи от Германии - что войдет

Ранее о намерениях ФРГ передать Украине дополнительные Patriot писала немецкая пресса. Отмечалось, что в новый пакет помощи войдут также: 20 тысяч артиллерийских боеприпасов; 40 боевых машин пехоты Marder; 25 боевых танков Leopard 1 A5 и тому подобное.

В правительственных кругах журналистам заявили, что пакет адаптирован к текущим потребностям Украины. Это вносит "важный вклад в укрепление устойчивости Украины".

Саммит НАТО в Вильнюсе - главное

Сегодня в литовском Вильнюсе продолжается второй день саммита НАТО. Кроме канцлера Германии, президент Украины уже встретился с премьером Великобритании Риши Сунаком и премьером Канады Джастином Трюдо. О результатах договоренностей с ними Зеленский пока не сообщил.

Как известно, во время первого дня саммита лидеры НАТО согласились убрать требование о выполнении плана действия по членству для Украины. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, это не означает ускорение пути Украины в НАТО, это лишь сократит его.

В НАТО заявили, что пригласить Украину в альянс смогут, если все страны придут к согласию.

Также 11 июля Украина сформировала коалицию по подготовке украинских пилотов на самолетах F-16, подписав меморандум еще с 11 странами, которые будут проводить учения. Речь идет о Дании, Нидерландах, Бельгии, Канаде, Люксембурге, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Швеции и Великобритании.

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