Украина и Нидерланды также договорились об укреплении украинской противовоздушной обороны и артиллерии.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте рассказал, что в августе Нидерланды начнут подготовку украинских пилотов.

По словам Зеленского, они с Рютте также договорились о конкретном вкладе Нидерландов в укрепление украинской противовоздушной обороны и артиллерии

"Конкретные вещи. На август - договорились начать подготовку пилотов. Приближаем решение по современной авиации для Украины", - отметил он.

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Президент Украины поблагодарил Нидерланды за поддержку на пути в НАТО - как по приглашению, так и по гарантиям безопасности на пути, в частности на двусторонней основе.

Саммит НАТО в Вильнюсе - главное по состоянию на сейчас

После сегодняшних встреч с лидерами ряда стран Зеленский озвучил очередные поставки вооружения для Украины.

В частности, стало известно, что Австралия передаст Украине 30 бронетранспортеров Bushmaster, которые станут частью нового "мощного" оборонного пакета. Кроме того, Германия планирует предоставить Украине дополнительные пусковые установки "Patriot" да ракеты для них, а Канада - бронетехнику.

Сегодня продолжается уже второй день саммита НАТО в Вильнюсе. Вчера - в первый день саммита - в НАТО официально заявили о согласовании отмены для Украины требования по выполнению Плана действия по членству в Альянсе.

В тот же день Украина и еще 11 стран подписали меморандум, сформировав коалицию по подготовке украинских пилотов на F-16. В частности, речь идет о Дании, Нидерландах, Бельгии, Канаде, Люксембурге, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Швеции и Великобритании.

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