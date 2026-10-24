Не о газе: Трамп может пойти на новую сделку с Путиным, – Kyiv Independent

Украинские чиновники опасаются, что Вашингтон предложит Москве новые экономические уступки ещё до прекращения огня.

Администрация президента США Дональда Трампа может рассмотреть вопрос о дальнейшем ослаблении санкций против России, в частности в сфере производства удобрений. Украинские чиновники опасаются, что Вашингтон предложит Москве новые экономические уступки, хотя Россия продолжает войну против Украины и не демонстрирует готовности отказаться от своих максималистских требований.

Как сообщает Kyiv Independent со ссылкой на нескольких украинских и американских чиновников, знакомых с ситуацией, после достижения договоренностей по дизельному топливу администрация Трампа может рассмотреть другие способы экономического сближения с Россией.

Одним из возможных направлений является российская промышленность по производству удобрений. По словам источников издания, украинские чиновники опасаются, что потенциальная договоренность может предусматривать ослабление ограничений в отношении судов, компаний, банков и физических лиц, связанных с этой отраслью.

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В то же время конкретные санкции, которые Вашингтон мог бы отменить в рамках такого соглашения, собеседники издания не назвали. Потенциальные договоренности по удобрениям остаются на уровне предположений.

Почему Россия добивается ослабления ограничений на экспорт удобрений

Россия на протяжении длительного времени стремится облегчить условия для своего сельскохозяйственного экспорта. Москва утверждает, что банковские, страховые и судоходные ограничения затрудняют доступ её продукции на международные рынки.

По словам представителя украинской разведки, который пообщался с Kyiv Independent, Россия давно поднимает вопрос об удобрениях в контактах с США и европейскими странами.

"История с удобрениями довольно давняя, и россияне давно пытались ее продвинуть", – сказал собеседник издания.

Он также отметил, что Москва неоднократно добивалась ослабления ограничений на поставки удобрений в ходе переговоров с западными партнерами. Россия поднимала этот вопрос и в рамках Черноморской зерновой инициативы. В июле 2023 года Москва вышла из соглашения, заявив о недостаточном прогрессе в выполнении его требований.

При этом США не вводили прямых санкций против российской промышленности по производству удобрений и не запрещали импорт российской продукции этой отрасли. Однако потенциальное соглашение может касаться других ограничений, которые влияют на деятельность связанных с ней компаний и финансовых учреждений.

Договоренности по дизельному топливу вызвали критику

9 октября Трамп заявил, что Россия согласилась поставлять дизельное топливо на американский и международные рынки. По его словам, речь шла о более чем 300 тысячах тонн топлива, еще 500 тысячах тонн в ноябре и 1 миллионе тонн после этого.

Это заявление вызвало в Вашингтоне вопросы относительно законности договоренностей. Один из представителей Сената США заявил Kyiv Independent, что считает соглашение незаконным в соответствии с законом, принятым Конгрессом в 2022 году.

Этот закон запрещает импорт энергетических продуктов российского происхождения, в частности дизельного топлива. В то же время вопрос о правовом статусе объявленной договоренности остается предметом дискуссии.

По данным издания, представители Демократической партии также связывались с американскими промышленными предприятиями, причастными к содействию заключению соглашения, чтобы выяснить, осознают ли они возможные юридические и следственные риски.

Соглашения могут привлечь дополнительное внимание Конгресса. На этом фоне украинские чиновники опасаются, что администрация Трампа может искать другие способы предоставить России экономические преимущества.

После дизельного топлива могут появиться газовые соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал договоренности по дизельному топливу "слабым шагом" и предупредил, что они могут стать началом более широкого ослабления санкций против России.

16 октября он заявил, что опасается дальнейших соглашений в сфере энергетики:

"По моему мнению, мы не можем принять эти соглашения. Потому что дальше будут газовые соглашения. И я абсолютно уверен в этом. После газа они снимут санкции и по другим вопросам".

Эти слова отражают обеспокоенность Киева тем, что Вашингтон может перейти к экономическим стимулам для Москвы еще до прекращения боевых действий.

По оценке украинских чиновников, предложения об экономических уступках без предварительного прекращения огня вряд ли заставят российского президента Владимира Путина изменить свои цели. Зато Россия может получить дополнительные доходы, не отказываясь от продолжения войны.

Один из высокопоставленных чиновников Украины заявил изданию, что такие договоренности лишь поощряют Путина, поскольку Россия получает возможность вести войну и одновременно договариваться об ослаблении санкций.

Путин вновь отверг возможность прекращения огня

22 октября Путин, выступая перед российскими СМИ, вновь заявил о своих территориальных претензиях. Когда его спросили, согласится ли он на прекращение огня, при котором Украина сохранит контроль над удерживаемыми ею территориями, российский президент ответил: "Это не их территория; это территория исторической России".

Санкции против РФ – США готовят новый шаг

Ранее Kyiv Independent писала, что Трамп рассматривает возможность дальнейшего смягчения санкций в отношении России после недавнего соглашения по дизельному топливу и готовится пойти на уступки в вопросе экспорта российских удобрений.

Администрация Трампа предлагает России экономические выгоды в надежде убедить Москву прекратить войну против Украины. И теперь украинские чиновники опасаются, что США могут рассмотреть возможность заключения соглашения в отношении российской отрасли удобрений.

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