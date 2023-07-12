Владимир Зеленский заявил о мощных договоренностях.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Переговоры прошли на полях саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.

По его словам, стороны обсудили безопасности для Украины на пути к членству в Альянсе.

"Встреча с господином Премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Содержательное начало дня на саммите! Обсуждаем гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО – понимание Канады, будет понимание мира, готовим важную победу безопасности для Украины", - говорится в сообщении Зеленского в Telegram.

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Кроме того, прездент Украины выразил благодарность Канаде за усиление украинских военных бронетехникой. Также он сообщил о "мощных договоренностях".

Саммит НАТО в Вильнюсе - последние новости

В ходе второго дня саммита Альянса в Вильнюсе президент Украины встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, премьером Канады Джастином Трюдо, а также канцлером Германии Ллафом Шольцем.

В ходе переговоров Зеленский и Шольц договорились о передаче Украине дополнительных установок Patriot и ракет к ним. Он также поблагодарил Германию за готовность к длительной, многолетней поддержке Украины.

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