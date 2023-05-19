Мировые лидеры "непоколебимы в своей решимости поддерживать Украину", говорит премьер Великобритании.

Во время саммита "Большой семерки" в японской Хиросиме премьер-министр Великобритании Риши Сунак передал российскому диктатору Владимиру Путину, не приглашенному на мероприятие, "прямое послание".

Сунак заверил, что мировые лидеры не намерены отступать в вопросе о поддержке Украины в ее борьбе с российской агрессией.

"России необходимо знать, что мы и другие страны непоколебимы в своей решимости поддерживать Украину не только здесь и сейчас ресурсами, необходимыми ей для самозащиты, но и в долгосрочной перспективе", – сказал премьер в интервью Sky News.

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Несколькими часами ранее Риши Сунак объявил о введении запрета на импорт российских алмазов и выразил мнение, что другие страны G7 последуют его примеру.

Саммит G7 в Хиросиме - что нужно знать

19–21 мая в Японии проходит саммит лидеров "Большой семерки" (G7). Кроме лидеров "семерки" (Япония, Канада, Франция, Германия, Италия, Великобритания и США) на него приглашены лидеры ЕС, Индии, Индонезии, Южной Кореи, Австралии и других стран.

В частности, ожидается, что участие примет президент Украины Владимир Зеленский. Японские чиновники заявляли, что он присоединится в онлайн-формате, но в СМИ появляется информация о том, что он может присутствовать лично.

Китай и России не были приглашены на встречу G7 и, как ожидается, именно эти две страны будут в центре внимания лидеров "семерки". По информации западных СМИ, мировые лидеры сосредоточатся на китайско-российском партнерстве и выработке единого ответа на угрозы, исходящие от Китая. В частности, они будут пытаться прийти к компромиссу в вопросе о том, как далеко стоило бы заходить в попытках остановить потенциальную китайскую агрессию.

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