Предположительно, новый список санкций будет объявлен по итогам встречи лидеров G7 в Хиросиме.

США и остальные крупнейшие экономики "Большой семерки" объявят о новых санкциях и экспортном контроле против России, заявил официальный представитель США.

Он уточнил, что последние усилия G7 были направлены на то, чтобы лишить Россию возможности получать материалы, необходимые ей для ведения войны, а также были направлены на закрытие лазеек, используемых для уклонения от санкций, дальнейшее снижение международной зависимости от российских энергоносителей и сужение доступа Москвы к международной финансовой системе.

"Наша приверженность дальнейшему закручиванию гаек в отношении России остается такой же сильной, как и в прошлом году", - сказал чиновник, передает Sky.

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Предположительно, новый список санкций будет объявлен по итогам встречи лидеров G7 в Хиросиме.

Санкции против РФ - последние новости

Евросоюз почти завершил подготовку нового пакета санкции против Российской Федерации за полномасштабное вторжение в Украину. Однако, маловероятно, что туда войдет запрет на импорт российского трубопроводного газа.

Европейский союз пока не планирует вводить санкции в отношении российской государственной атомной компании "Росатом". Об этом высокопоставленный чиновник ЕС рассказал каналу CNN.