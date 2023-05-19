В то же время издание отмечает, что в администрацию США пока не поступали официальные запросы относительно передачи F-16 Украине.

В последние недели администрация президента США Джо Байдена сообщила европейским союзникам, что США позволят им передавать истребители F-16 в Украину.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что несколько европейских стран изъявили готовность F-16 экспортировать в Украину, но США должны одобрить такую передачу третьей стороне из-за чувствительных технологий самолетов.

В то же время отмечается, что в администрацию США не поступали официальные запросы по экспорту F-16, а официальные лица Государственного департамента, которым поручено оформлять документы для одобрения таких передач третьим сторонам, не приступили к работе.

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"Несмотря на то, что США не желают отправлять свои F-16 в Киев, американские чиновники сообщили CNN, что администрация готова одобрить экспорт самолетов в Украину, если союзники решат осуществить поставку", - сообщает агентство.

Также некоторые члены Конгресса США отмечают что современные истребители облегчат Украине нацеливание на российские самолеты без необходимости тратить дорогостоящие боеприпасы системы Patriot, с помощью которой Украина уже сбила российский истребитель.

Однако некоторые официальные лица США скептически относятся к этому аргументу и отмечают, что у России есть большие системы противовоздушной обороны, которые могут легко сбить F-16. По их словам, Украина не осуществляет много воздушных миссий с имеющимися истребителями именно по этой причине.

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отказался конкретно комментировать возможность отправки США истребителей F-16 в Украину, но в широком смысле заявил, что США смотрят вперед относительно "будущих возможностей" и потребностей. По его словам, F-16 "не в повестке дня" G7, хотя вопрос самолетов, безусловно, может появиться в кулуарах саммита.

F-16 для Украины

Ранее в СМИ сообщали, что США не позволяют обучать украинских пилотов на F-16 в Европе. В то же время, как отмечали Yahoo News, научить пилотов из Украины управлению F-16 можно будет за 4 месяца, а не за 16, как считалось ранее.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что самолетов F-16 нет ни в Германии, ни в Великобритании.

Также ожидается, что вопрос поставки Украине истребителей будет рассмотрен на встрече министров обороны стран-членов НАТО в июне.

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