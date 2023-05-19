Великобритания также вводит санкции еще в отношении 86 человек и компаний из путинского военно-промышленного комплекса.

Премьер Британии Риши Сунак объявит о запрете поставок российских алмазов в Великобританию, поскольку премьер-министр и другие лидеры G7 ужесточают санкции против Владимира Путина.

Запрет на алмазы является частью более широкого пакета санкций, поскольку премьер-министр и его союзники используют ежегодный саммит G7 в Токио, чтобы удвоить поддержку Украины, сообщает телеканал Sky News.

Санкции также будут распространяться на импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, а также на замораживание экспортного рынка алмазов стоимостью 4 млрд долларов (3,2 млрд фунтов стерлингов).

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Великобритания также вводит санкции еще в отношении 86 человек и компаний из путинского военно-промышленного комплекса.

"Санкции, введенные против России Великобританией и партнерами по G7, оказывают явное и прогрессивное влияние на снижение уровня военных усилий Путина. Большая семерка остается единой перед лицом угрозы со стороны России и твердо поддерживает Украину", - сказал Сунак.

Пресс-секретарь премьер-министра заявил, что правительство ожидает, что все партнеры по G7 объявят о санкциях, чтобы продемонстрировать силу против Москвы.

Санкции против России - подробности

Ранее стало известно, что США и остальные крупнейшие экономики "Большой семерки" объявят о новых санкциях и экспортном контроле против России. Предположительно, новый список санкций будет объявлен по итогам встречи лидеров G7 в Хиросиме.