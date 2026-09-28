Фактически россияне уже начали дополнительную мобилизацию, – Зеленский

Президент Украины добавил, что Россия планирует расширять и привлечение иностранцев.

Россияне фактически уже начали дополнительную мобилизацию, они увеличивают количество людей, которых набирают различными методами, сообщил в вечернем обращении к народу президент Украины Владимир Зеленский.

Также он добавил, что страна-агрессор планирует увеличить и привлечение иностранцев:

"Сегодня был доклад ГУР о тех мерах, которые Россия планирует в дальнейшем. Фактически россияне уже начали дополнительную мобилизацию – они увеличивают количество людей, которых набирают различными методами. Планируют увеличивать и привлечение иностранцев".

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Президент Украины отметил, что важно, чтобы правительства стран, из которых Россия привлекает людей в свою армию, противодействовали этому. Зеленский пообещал, что каждое такое правительство будет проинформировано.

Он привёл данные о том, что Россия увеличивает количество военных из Северной Кореи в своих рядах.

"У нас есть и новые данные о привлечении в Россию военных из Северной Кореи: сейчас на российской территории находятся более 8 тысяч северокорейских военных. Кроме того, готовится развертывание контингента ещё плюс 10 тысяч – их отбирают для прохождения подготовки и последующей переброски в Россию", – рассказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что Россия платит за это, в частности, технологиями, и в обмен на такую помощь при технической поддержке России на территории Северной Кореи развернуто производство ударных дронов типа "Шахед".

"Это то, как расползается зло и как угроза жизни в одной части мира распространяется на другие части мира. С этим можно бороться только совместно. И сегодня многие в мире высказались об этом российском терроре, об этом сотрудничестве России со всеми, кто может обеспечить еще больше убийств", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что таким действиям со стороны России можно противодействовать только с помощью новых санкций.

"Нужно противодействовать. Давно не было действенных санкций со стороны мирового сообщества против России, и закон Линдси Грэма, а также санкции Евросоюза и санкции мирового сообщества могут это обеспечить. И важно, чтобы партнеры понимали: нужно быть на стороне украинцев, когда происходят такие вещи, и нужно помогать конкретными пакетами мер, конкретными решениями, чтобы Украина выстояла и помогла в свое время. Я благодарю всех, кто с нами, кто с Украиной! Я благодарю всех, кто работает, чтобы Россия почувствовала последствия этого", – добавил он.

Иностранцы в армии РФ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что глава Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что Северная Корея учится на войне, которую начала Россия против Украины, и вооружается. Буданов подчеркнул, что мир должен видеть эту связь, пока есть время. По словам Буданова, в Северной Корее уже наладили массовое производство ударных дронов одноразового использования, и это отнюдь не способствует стабильности в Корейском регионе. Глава ОП напомнил об инциденте на линии разграничения между Республикой Корея и Северной Кореей. Он добавил, что ситуация обостряется с каждым днем, и это лишь вопрос времени, когда может произойти событие-триггер.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Россия втянула в войну против Украины граждан 47 стран. По его словам, в войне России против Украины на российской стороне участвуют, в частности, граждане таких стран, как Гана, Непал, Таджикистан, Индия, Йемен, Кения, Зимбабве, Куба, Беларусь, Судан, Южная Африка. Зеленский уточнил, что представители этих 47 стран оказались в России путем "обмана и уловок". Президент Украины призвал другие страны ограничить Путину пространство для действий, ограничить его финансирование и ограничить его войну.

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