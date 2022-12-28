Президент отмечает, что именно в Украине нашими героическими воинами определяются новые стандарты НАТО..

Интенсивность боевых действий и глубина принесенного Россией зла побуждают весь мир обновлять стандарты безопасности и обороны.

Об этом он сказал в своем ежегодном послании к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

"Интенсивность боевых действий, глубина того зла, которое принесла Россия, объем и жестокость преступлений оккупантов на нашей украинской земле - побуждают не только нас, но и весь мир обновлять стандарты обороны, обновлять стандарты безопасности, добиваться справедливости", - подчеркнул глава государства.

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По его словам, это касается многих сфер.

"От производства снарядов и тактики на поле боя до создания новой действенной архитектуры безопасности для Украины, для всей Европы и мира, новых гарантий безопасности. От запуска юридических механизмов, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в агрессии и компенсировать за счет России все убытки, причиненные этим террором, до реформы существующих международных организаций, которые должны гарантировать мир, гарантировать международный правопорядок, но не способны сейчас это сделать", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина уже среди лидеров соответствующих процессов.

"Кстати, именно в Украине нашими героическими воинами определяются новые стандарты НАТО. Стандарты, которыми мы сегодня делимся с нашими союзниками по Альянсу. Союзниками! А не просто партнерами", - отметил президент.

Украина и НАТО: перспектива членства

30 сентября президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке.

В тот же день генсек НАТО Столтенберг заявил двери для вступления Украины в НАТО открыты.

При этом глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что де-факто Украина уже является членом Альянса, но надо оформить это де-юре.

21 ноября Парламентская ассамблея НАТО признала РФ страной-террористкой и призвала создать специальный международный трибунал.

Ранее в НАТО заявили, что помогут Украине защищаться от России "столько, сколько потребуется".

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