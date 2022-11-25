По словам Столтенберга, с приближением зимы потребуется гораздо больше помощи, особенно в связи с атакой России на энергетическую инфраструктуру Украины.

НАТО поможет Украине защищаться от России "столько, сколько потребуется".

Об этом, как сообщает The Washington Post, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед встречей глав МИД стран НАТО в Бухаресте, отметив, что члены организации по безопасности из 30 стран доставляют в Украину топливо, генераторы, медикаменты, зимнее снаряжение и устройства для подавления дронов.

По словам Столтенберга, с приближением зимы потребуется гораздо больше помощи, особенно в связи с атакой России на энергетическую инфраструктуру Украины.

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"НАТО будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы не отступим. Союзники оказывают беспрецедентную военную поддержку, и я ожидаю, что министры иностранных дел также согласятся усилить нелетальную поддержку", - отметил Столтенберг.

"Большинство войн заканчиваются переговорами. То, что происходит за столом переговоров, зависит от того, что происходит на поле боя. Поэтому лучший способ повысить шансы на мирное решение — поддержать Украину", - заявил Столтенберг.

Как сообщает "УП", он также отметил, что Альянс предоставил Украине системы ПВО, но если речь идет о конкретных мощностях, то это должно быть решение национального правительства.

"Я приветствую немецкое предложение укрепить противовоздушную оборону Польши путем размещения батарей Patriot в Польше после трагического инцидента на прошлой неделе, который унес жизни двух людей. Но конкретные решения относительно конкретных мощностей остаются национальными решениями", - сказал Столтенберг.

Уничтожение энергосистемы Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

Россия пытается остановить украинские АЭС. 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 миллионов украинцев остались без света. В тот же день в Киеве было установлено антирекорд по отключениям электроэнергии.

18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов. В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украина.

23 ноября Россия снова ударила по энергосистеме Украины. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута. Минэнергетики Украины заявило о том, что блэкаут начался во всей энергосистеме страны.

24 ноября в Киеве остались без света 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет включат на 2-3 часа.

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