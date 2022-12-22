Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил проект бюджета страны на 2023 год, 45 млрд долларов предусмотрено на помощь Украине и союзникам.
"Также Сенат США одобрил проект бюджета страны на 2023 год в размере 1,7 трлн долларов", - сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Проектом бюджета предусмотрено выделение помощи Украине и союзникам в размере 45 млрд долларов. Теперь за законопроект должна проголосовать Палата представителей.
Закон предусматривает 19,8 млрд долларов на вооружение и оснащение украинских войск, а также союзников по НАТО. Еще 12,9 млрд долларов выделены на стабилизацию украинской экономики и компенсацию убытков.
Помощь США для Украины: детали
22 декабря в Сенате США также одобрили поправку об аресте активов российских олигархов и передаче их народу Украины. Это четвертая поправка была принята к законопроекту о финансировании правительства США, которая позволит Министерству юстиции через государственного секретаря передавать доходы от арестованных активов олигарха или других подсанкционных организаций народу Украины. Теперь за законопроект должна проголосовать Палата представителей.