Ранее Сенат принял поправку о передаче Украине арестованных активов российских олигархов.

Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил проект бюджета страны на 2023 год, 45 млрд долларов предусмотрено на помощь Украине и союзникам.

"Также Сенат США одобрил проект бюджета страны на 2023 год в размере 1,7 трлн долларов", - сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Проектом бюджета предусмотрено выделение помощи Украине и союзникам в размере 45 млрд долларов. Теперь за законопроект должна проголосовать Палата представителей.

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Закон предусматривает 19,8 млрд долларов на вооружение и оснащение украинских войск, а также союзников по НАТО. Еще 12,9 млрд долларов выделены на стабилизацию украинской экономики и компенсацию убытков.

Помощь США для Украины: детали

22 декабря в Сенате США также одобрили поправку об аресте активов российских олигархов и передаче их народу Украины. Это четвертая поправка была принята к законопроекту о финансировании правительства США, которая позволит Министерству юстиции через государственного секретаря передавать доходы от арестованных активов олигарха или других подсанкционных организаций народу Украины. Теперь за законопроект должна проголосовать Палата представителей.

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