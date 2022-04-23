На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетит Украину.
Визит запланирован на 28 апреля, сообщает CNN.
Планируется, что во время визита Гутерреш встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Также планируется встреча с сотрудниками агентства ООН для обсуждения вопроса расширения гуманитарной помощи Украине.
Война против Украины:
24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.
Генсек ООН призвал объявить "пасхальное перемирие" с четверга, 21 апреля до православного Пасхального воскресенья. По его словам, такое перемирие позволило бы эвакуировать больше мирных жителей из районов Украины, охваченных боевыми действиями, а гуманитарным организациям - оказать помощь пострадавшим. Украина уже согласилась на это предложение. Однако зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал позицию Запада по перемирию "противоречивой" и не обозначил четкой позиции России по этому поводу.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча состоится 26 апреля в Москве.
Вас также могут заинтересовать новости:
У Зеленского уверены, что Запад ежемесячно будет предоставлять Украине по $7 миллиардов помощи
Никаких ультиматумов: Лавров ответил Зеленскому об уничтожении защитников Мариуполя
"Ну что? Будем бороться!": Данилов рассказал, как Зеленский отреагировал на вторжение РФ