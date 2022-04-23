Планируется, что во время визита Гутерреш встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетит Украину.

Визит запланирован на 28 апреля, сообщает CNN.

Планируется, что во время визита Гутерреш встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Также планируется встреча с сотрудниками агентства ООН для обсуждения вопроса расширения гуманитарной помощи Украине.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Генсек ООН призвал объявить "пасхальное перемирие" с четверга, 21 апреля до православного Пасхального воскресенья. По его словам, такое перемирие позволило бы эвакуировать больше мирных жителей из районов Украины, охваченных боевыми действиями, а гуманитарным организациям - оказать помощь пострадавшим. Украина уже согласилась на это предложение. Однако зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал позицию Запада по перемирию "противоречивой" и не обозначил четкой позиции России по этому поводу.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча состоится 26 апреля в Москве.

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