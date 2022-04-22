Гутерриш также проведет рабочую встречу и обед с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча состоится 26 апреля в Москве.

Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря главы ООН Эри Канеко, передает Reuters.

Также Гутерриш проведет рабочую встречу и обед с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Отмечается, что генсек ООН встретится с Путиным и главной МИД РФ после полномасштабного вторжения в Украину, которое страна-агрессор начала 24 февраля.

Ранее УНИАН уже сообщал, что генсек ООН призвал объявить "пасхальное перемирие" с четверга, 21 апреля до православного Пасхального воскресенья. По его словам, такое перемирие позволило бы эвакуировать больше мирных жителей из районов Украины, охваченных боевыми действиями, а гуманитарным организациям - оказать помощь пострадавшим. Украина уже согласилась на это предложение. Однако зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал позицию Запада по перемирию "противоречивой" и не обозначил четкой позиции России по этому поводу.

После этого стало известно, что Гутерриш также планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Генеральный секретарь ООН намерен в ближайшие дни посетить Москву для переговоров с Путиным и Киев - для переговоров с Зеленским. Письма с просьбами организовать соответствующие визиты были переданы представителям Украины и России в ООН.

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