Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не хочет мира, она ищет новых способов для запугивания Европы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил на брифинге после встречи с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии.
"Коснулись сегодня темы дипломатических усилий, которые прилагаются разными сторонами для того, чтобы восстановить мир. Все видят, что единственной преградой для всех этих усилий является неготовность России к реальным переговорам и к реальным действиям, направленным на восстановление мира. Россия не хочет мира. Прямо в эти минуты, когда мы находимся здесь, в Мариинском дворце, российские войска продолжают жестокое наступление на Донбассе, усиливают свое группировки на Харьковщине, укрепляют плацдармы на юге Украины", - подчеркнул он.
Зеленский подчеркнул, что государство-агрессор должно осознать, что мир не имеет альтернативы, и должно начать искать мира.
"А пока мы все видим – и слышали сегодня, когда зазвучала сирена воздушной тревоги – что Россия ищет новые способы, чтобы запугать Европу и захватить больше нашей земли", - сказал глава государства.
Как сообщал УНИАН, 16 июня Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Марио Драги и Клаус Йоханнис посетили Ирпень.
Также они обсудили с Зеленским продолжение и усиление обороны Украины, усиление санкционного давления на РФ и евроинтеграцию Украины.