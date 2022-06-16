Президент подчеркнул, что единственной преградой для восстановления мира является неготовность России к реальным переговорам и к реальным действиям для этого.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не хочет мира, она ищет новых способов для запугивания Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил на брифинге после встречи с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии.

"Коснулись сегодня темы дипломатических усилий, которые прилагаются разными сторонами для того, чтобы восстановить мир. Все видят, что единственной преградой для всех этих усилий является неготовность России к реальным переговорам и к реальным действиям, направленным на восстановление мира. Россия не хочет мира. Прямо в эти минуты, когда мы находимся здесь, в Мариинском дворце, российские войска продолжают жестокое наступление на Донбассе, усиливают свое группировки на Харьковщине, укрепляют плацдармы на юге Украины", - подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что государство-агрессор должно осознать, что мир не имеет альтернативы, и должно начать искать мира.

"А пока мы все видим – и слышали сегодня, когда зазвучала сирена воздушной тревоги – что Россия ищет новые способы, чтобы запугать Европу и захватить больше нашей земли", - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, 16 июня Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Марио Драги и Клаус Йоханнис посетили Ирпень.

Также они обсудили с Зеленским продолжение и усиление обороны Украины, усиление санкционного давления на РФ и евроинтеграцию Украины.

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