Речь идет в частности об оккупированном Херсоне, где вновь прибывшие самовольно заселяют оставленные дома и квартиры.

Россия начала переселять семьи своих военных на временно оккупированные территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, Россия начала завоз семей военных оккупационных сил РФ на временно оккупированные территории Украины.

"По данным ГУР, со стороны России активизировался завоз семей военнослужащих рф на временно оккупированные территории, в частности в Херсон. Вновь прибывшие самовольно заселяют оставленные квартиры и дома граждан, которые выехали спасаясь от войны. Кроме того, оккупанты усиливают меры по принудительной паспортизации граждан захваченных территорий", - сообщила Маляр.

Как сообщал УНИАН, 11 июня на оккупированных территориях юга Украины началась раздача российских паспортов.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Европейский Союз не признает российских паспортов, выданных украинцам на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, что Великобритания ввела санкции против уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львова-Беловой за принудительное усыновление и передачу украинских детей.

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